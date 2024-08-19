Trendyol 1. Lig'de bu akşam Amedspor - İstanbulspor maçı oynanacak

19 Ağustos 2024 16:50 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:55

2024-2024 Süper Lig sezonunun transfer döneminin ne zaman biteceği belli oldu

2024-2024 Süper Lig sezonunun transfer döneminin ne zaman biteceği belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de 19 Ağustos günü 1 karşılaşma oynanacak.

Amedspor ile İstanbulspor müsabakasına saatler kala hangi kanaldan canlı izleneceği de araştırılanlar arasında yer almıştı.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol 1. Lig'de Amedspor ile İstanbulspor 21.00'de mücadele edecek.

Süper Lig'de ise Hatayspor – Kasımpaşa ve Eyüpspor – Bodrumspor müsabakaları oynanacak.

HANGİ KANALDAN İZLENİR?

Karşılaşmayı takip etmek isteyenler TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak izleyebilecek.

AMEDPOSR - İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11

Amedspor: Aslan, Tur, Yeşil, Gezer, Koç, Cassubie, N'Koulou, Lourenço, Orhan, Bayram ve Assombalongo

İstanbulspor: Doğan, Yaşar, Coly, Erdoğan, Sahan, Vorobjovas, Jackson, Sarıkaya, Temel, Mamadou ve Gültekin