Trendyol 1. Lig'de bu akşam Amedspor - İstanbulspor maçı oynanacak
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Ağustos 2024 16:50 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:55
Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler bugünün maç takvimini araştırmaya başladı. Amedspor ile İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda merak edilirken muhtemel ilk 11'ler de gündeme geldi.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol 1. Lig'de 19 Ağustos günü 1 karşılaşma oynanacak.
Amedspor ile İstanbulspor müsabakasına saatler kala hangi kanaldan canlı izleneceği de araştırılanlar arasında yer almıştı.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol 1. Lig'de Amedspor ile İstanbulspor 21.00'de mücadele edecek.
Süper Lig'de ise Hatayspor – Kasımpaşa ve Eyüpspor – Bodrumspor müsabakaları oynanacak.
HANGİ KANALDAN İZLENİR?
Karşılaşmayı takip etmek isteyenler TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV ekranlarında canlı olarak izleyebilecek.
AMEDPOSR - İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11
Amedspor: Aslan, Tur, Yeşil, Gezer, Koç, Cassubie, N'Koulou, Lourenço, Orhan, Bayram ve Assombalongo
İstanbulspor: Doğan, Yaşar, Coly, Erdoğan, Sahan, Vorobjovas, Jackson, Sarıkaya, Temel, Mamadou ve Gültekin
Kaynak: TGRT Haber