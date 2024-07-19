Trendyol e-ticaret sitesinde erişim sorunu yaşamakta! Sepeti onayla sonrası çöktü mü merak edildi

19 Temmuz 2024 11:23 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:24

Küresel şirketlerden çöktü mü sorusuna cevap geliyor! AJet, THY, Denizbank ve pek çok şirket sorunları belirtiyor

Küresel şirketlerden çöktü mü sorusuna cevap geliyor! AJet, THY, Denizbank ve pek çok şirket sorunları belirtiyor

Kullanıcıların online alışveriş sitesi Trendyol’un ödeme kısmında neden hata verdiği ve ne zaman düzeleceği merak konusu oldu.

TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ?

Küresel çapta yaşanan ABD merkezli Microsoft kesintisi sebebiyle Trendyol e-ticaret sitesinde cüzdan kullanılamadığı ve alışveriş sırasında erişim sorunu yaşandığı gündeme geldi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

TRENDYOL NE ZAMAN ÇÖKTÜ?

Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Trendyol’da erişim sıkıntısının 19 Temmuz Cuma Günü sabah 09.30 civarlarında başladığı söyleniyor.

TRENDYOL ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLÜR?

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamasıyla birlikte Trendyol Destek Ekipleri ilerleyen saatlerde tekrar denenmesini öneriyor.