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Trendyol e-ticaret sitesinde erişim sorunu yaşamakta! Sepeti onayla sonrası çöktü mü merak edildi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
19 Temmuz 2024 11:23 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:24
Trendyol e-ticaret sitesinde erişim sorunu yaşamakta! Sepeti onayla sonrası çöktü mü merak edildi

19 Temmuz 2024 tarihinde ilk decacorn şirketi olan İstanbul merkezli Trendyol e-ticaret sitesinde erişim sorunları olduğu gündeme geldi.

Kullanıcıların online alışveriş sitesi Trendyol’un ödeme kısmında neden hata verdiği ve ne zaman düzeleceği merak konusu oldu.

TRENDYOL ÇÖKTÜ MÜ?

Küresel çapta yaşanan ABD merkezli Microsoft kesintisi sebebiyle Trendyol e-ticaret sitesinde cüzdan kullanılamadığı ve alışveriş sırasında erişim sorunu yaşandığı gündeme geldi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Trendyol e-ticaret sitesinde erişim sorunu yaşamakta! Sepeti onayla sonrası çöktü mü merak edildi - 1. Resim

TRENDYOL NE ZAMAN ÇÖKTÜ?

Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Trendyol’da erişim sıkıntısının 19 Temmuz Cuma Günü sabah 09.30 civarlarında başladığı söyleniyor.

TRENDYOL ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN ÇÖZÜLÜR?

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamasıyla birlikte Trendyol Destek Ekipleri ilerleyen saatlerde tekrar denenmesini öneriyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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