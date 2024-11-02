Trendyol Express hafta sonu çalışıyor mı? Cumartesi ve pazar çalışma saatleri 2024

02 Kasım 2024 11:34 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 11:40

Hafta içi kargo teslimatı yapan firmaların dışında cumartesi ve pazar dağıtım yapan şirketler merak konusu oldu. Kargo paketi bekleyen vatandaşlar Trendyol Express cumartesi çalışıp çalışmadığını araştırıyor.

Her gün binlerce kargo​ dağıtımı yapan şirketlerden bir tanesi olan Trendyol​ Express ile dağıtım bekleyen vatandaşlar bugün saat kaça kadar dağıtım yapıyor araştırmaya başladı.

Kargo şirketleri çalışma saatlerini paylaştı.

TRENDYOL EXPRESS CUMARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Hafta içi 09.00 ile 18.00 aralığında hizmet veren Express, Cumartesi günleri de normal mesai saatlerinde hizmet veriyor. Yoğunluk durumuna göre saatlerde farklılık yaşanırken pazar günleri hizmet vermiyor. Resmi internet sitesinde yer alan açıklama ise şöyle oldu:

"Hafta içi ve Cumartesi günleri 09:00 - 18:00 saatleri arasında teslimat yapılmaktadır. Yoğun dönemlerde sürelerde değişiklik yaşanabilmektedir."

TRENDYOL EXPRESS ÇALIŞMA SAATLERİ​ 2024

Trendyol Express şirketi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri hizmet veriyor. Kargo alacak olan vatandaşlar bugünlerde hizmet alabilecek.

Çalışma saatleri ise 09.00 ile 18.00 aralığında.