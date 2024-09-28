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Trendyol Express pazar günleri kargo dağıtımı yapmıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
28 Eylül 2024 15:22 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 15:30
Trendyol Express pazar günleri kargo dağıtımı yapmıyor

Pazar günleri kargo dağıtımı bekleyen vatandaşlar Trendyol Express pazar günü çalışıyor mu, açık mı araştırmaya başladı. Hafta içi her gün açık olan ve cumartesi günleri çalışan kargo şirketinin çalışma saatleri netleşti.

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi​ olarak hizmet veren Trendyol Express aracılığıyla kargo​ siparişi verenler hafta sonu açık mı, kapalı mı merak ediyor.

Firma, Cumartesi günleri hizmet veriyor.

TRENDYOL EXPRESS PAZAR​ GÜNLERİ AÇIK MI?

Firmadan kargo bekleyen vatandaşlar cumartesi günleri hizmet alabilirken pazar günleri dağıtım gerçekleşmiyor.

Firma, pazar günleri hizmet vermemekte.

Trendyol Express pazar günleri kargo dağıtımı yapmıyor - 1. Resim

TRENDYOL EXPRESS ÇALIŞMA SAATLERİ​ 2024

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri çalışan Trendyol Express, 09.00 ile 18.00 aralığında çalışıyor.

Genelde pazar günleri açık olmayan Trendyol Express, kampanya dönemlerindeki yoğunluk dönemine göre pazar günleri de duruma göre dağıtım yapabiliyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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Arif28 Eylül 2024 15:31

Pazar günleri de kargo açanlara diyecek söz yok ya hafta sonu da alışveriş yapınca kargomu hemen alsam çok güzel olur

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