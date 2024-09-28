Trendyol Express pazar günleri kargo dağıtımı yapmıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Eylül 2024 15:22 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 15:30

Pazar günleri kargo dağıtımı bekleyen vatandaşlar Trendyol Express pazar günü çalışıyor mu, açık mı araştırmaya başladı. Hafta içi her gün açık olan ve cumartesi günleri çalışan kargo şirketinin çalışma saatleri netleşti.