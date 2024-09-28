Trendyol Express pazar günleri kargo dağıtımı yapmıyor
Pazar günleri kargo dağıtımı bekleyen vatandaşlar Trendyol Express pazar günü çalışıyor mu, açık mı araştırmaya başladı. Hafta içi her gün açık olan ve cumartesi günleri çalışan kargo şirketinin çalışma saatleri netleşti.
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi olarak hizmet veren Trendyol Express aracılığıyla kargo siparişi verenler hafta sonu açık mı, kapalı mı merak ediyor.
Firma, Cumartesi günleri hizmet veriyor.
TRENDYOL EXPRESS PAZAR GÜNLERİ AÇIK MI?
Firmadan kargo bekleyen vatandaşlar cumartesi günleri hizmet alabilirken pazar günleri dağıtım gerçekleşmiyor.
Firma, pazar günleri hizmet vermemekte.
TRENDYOL EXPRESS ÇALIŞMA SAATLERİ 2024
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri çalışan Trendyol Express, 09.00 ile 18.00 aralığında çalışıyor.
Genelde pazar günleri açık olmayan Trendyol Express, kampanya dönemlerindeki yoğunluk dönemine göre pazar günleri de duruma göre dağıtım yapabiliyor.
Pazar günleri de kargo açanlara diyecek söz yok ya hafta sonu da alışveriş yapınca kargomu hemen alsam çok güzel olur