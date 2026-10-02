Trendyol Express ve Hepsijet cumartesi, pazar çalışıyor mu?

İnternetten verilen siparişlerin teslimat sürecinde en çok merak edilen konuların başında kargoların hafta sonu çalışıp çalışmadığı geliyor. Özellikle cumartesi günü kargo bekleyenler Trendyol Express ve HepsiJET'in dağıtım yapıp yapmadığını, pazar günü ise paketlerin teslim edilip edilmediğini araştırıyor. Güncel hizmet bilgilerine göre iki şirketin çalışma düzeninde önemli farklılıklar bulunuyor.

TRENDYOL EXPRESS CUMARTESİ PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Trendyol Express genel uygulamada pazartesi ile cumartesi arasında teslimat hizmeti veriyor. Cumartesi günleri için genel teslimat saatleri 09.00-18.00 aralığında belirtilirken, operasyon yoğunluğu, bölgesel koşullar ve kampanya dönemleri nedeniyle teslimat saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor. Bu nedenle kargonun cumartesi günü dağıtıma çıkması mümkün olsa da kesin teslimat saati gönderinin takip bilgilerinden kontrol edilebiliyor.

Trendyol Express'in genel çalışma düzeninde pazar günü normal teslimat yapılmıyor. Hafta sonu teslimat planını cumartesi günü tamamlayan sistemde pazar günü standart operasyon bulunmaması nedeniyle kargonun pazar günü dağıtıma çıkması beklenmiyor.

Gün Genel çalışma durumu Genel teslimat düzeni Pazartesi Çalışıyor Teslimat var Salı Çalışıyor Teslimat var Çarşamba Çalışıyor Teslimat var Perşembe Çalışıyor Teslimat var Cuma Çalışıyor Teslimat var Cumartesi Çalışıyor Genellikle 09.00-18.00 arası teslimat Pazar Normal şartlarda çalışmıyor Standart teslimat yok

HEPSİJET CUMARTESİ PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

HepsiJET'in çalışma sistemi Trendyol Express'ten farklı olarak haftanın yedi günü devam eden bir operasyon yapısına sahip. Şirket, operasyonlarının 7 gün 24 saat kesintisiz sürdüğünü ve Türkiye'nin 81 ilinde dağıtım hizmeti sunduğunu belirtiyor. Bu yapı nedeniyle cumartesi günü kargo dağıtımı yapılabiliyor ve teslimat süreci hafta sonuna taşınabiliyor.

Cumartesi teslimatlarında tek bir saat aralığı bulunmayabiliyor. Bölgeye, gönderinin dağıtım merkezine ve operasyon yoğunluğuna göre teslimat saatleri değişebiliyor. Bu nedenle 09.00-13.00, 13.00-18.00 veya daha geç saatlerde teslimat yapılabildiğine ilişkin bilgiler bulunurken, gönderi özelindeki en güncel saat bilgisinin takip ekranından kontrol edilmesi gerekiyor.

HepsiJET'in pazar günü teslimat hizmeti de bulunuyor. Hepsiburada üzerinden verilen siparişler için 81 ilde pazar günü teslimat uygulaması devreye alınmış durumda ve müşteriler uygun gönderilerde pazar gününü teslimat tarihi olarak seçebiliyor. Böylece HepsiJET, pazar günü de teslimat gerçekleştirebilen kargo hizmetleri arasında yer alıyor.

HAFTA SONU KARGO BEKLEYENLER İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER