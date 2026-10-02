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Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 19:28

Trendyol Express ve Hepsijet cumartesi, pazar çalışıyor mu?

Hafta sonu kargo bekleyen vatandaşlar Trendyol Express ve HepsiJET'in cumartesi ve pazar günleri çalışıp çalışmadığını araştırıyor. Her iki lojistik hizmetinde de hafta sonu uygulaması bulunurken, cumartesi ve pazar günlerindeki teslimat düzeni aynı değil. HepsiJET 7 gün 24 saat operasyon yürüttüğünü belirtirken, Trendyol Express'te genel uygulama pazartesi-cumartesi günleri teslimat yapılması yönünde.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Trendyol Express ve Hepsijet cumartesi, pazar çalışıyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 19:28

İnternetten verilen siparişlerin sürecinde en çok merak edilen konuların başında kargoların hafta sonu çalışıp çalışmadığı geliyor. Özellikle günü kargo bekleyenler Trendyol Express ve HepsiJET'in dağıtım yapıp yapmadığını, günü ise paketlerin teslim edilip edilmediğini araştırıyor. Güncel hizmet bilgilerine göre iki şirketin çalışma düzeninde önemli farklılıklar bulunuyor.

TRENDYOL EXPRESS CUMARTESİ PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Trendyol Express genel uygulamada pazartesi ile cumartesi arasında teslimat hizmeti veriyor. Cumartesi günleri için genel teslimat saatleri 09.00-18.00 aralığında belirtilirken, operasyon yoğunluğu, bölgesel koşullar ve kampanya dönemleri nedeniyle teslimat saatlerinde değişiklik yaşanabiliyor. Bu nedenle kargonun cumartesi günü dağıtıma çıkması mümkün olsa da kesin teslimat saati gönderinin takip bilgilerinden kontrol edilebiliyor.

Trendyol Express ve Hepsijet cumartesi, pazar çalışıyor mu?

Trendyol Express'in genel çalışma düzeninde pazar günü normal teslimat yapılmıyor. Hafta sonu teslimat planını cumartesi günü tamamlayan sistemde pazar günü standart operasyon bulunmaması nedeniyle kargonun pazar günü dağıtıma çıkması beklenmiyor. 

GünGenel çalışma durumuGenel teslimat düzeni
PazartesiÇalışıyorTeslimat var
SalıÇalışıyorTeslimat var
ÇarşambaÇalışıyorTeslimat var
PerşembeÇalışıyorTeslimat var
CumaÇalışıyorTeslimat var
CumartesiÇalışıyorGenellikle 09.00-18.00 arası teslimat
PazarNormal şartlarda çalışmıyorStandart teslimat yok

HEPSİJET CUMARTESİ PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

HepsiJET'in çalışma sistemi Trendyol Express'ten farklı olarak haftanın yedi günü devam eden bir operasyon yapısına sahip. Şirket, operasyonlarının 7 gün 24 saat kesintisiz sürdüğünü ve Türkiye'nin 81 ilinde dağıtım hizmeti sunduğunu belirtiyor. Bu yapı nedeniyle cumartesi günü kargo dağıtımı yapılabiliyor ve teslimat süreci hafta sonuna taşınabiliyor.

Trendyol Express ve Hepsijet cumartesi, pazar çalışıyor mu?

Cumartesi teslimatlarında tek bir saat aralığı bulunmayabiliyor. Bölgeye, gönderinin dağıtım merkezine ve operasyon yoğunluğuna göre teslimat saatleri değişebiliyor. Bu nedenle 09.00-13.00, 13.00-18.00 veya daha geç saatlerde teslimat yapılabildiğine ilişkin bilgiler bulunurken, gönderi özelindeki en güncel saat bilgisinin takip ekranından kontrol edilmesi gerekiyor.

HepsiJET'in pazar günü teslimat hizmeti de bulunuyor. Hepsiburada üzerinden verilen siparişler için 81 ilde pazar günü teslimat uygulaması devreye alınmış durumda ve müşteriler uygun gönderilerde pazar gününü teslimat tarihi olarak seçebiliyor. Böylece HepsiJET, pazar günü de teslimat gerçekleştirebilen kargo hizmetleri arasında yer alıyor.

HAFTA SONU KARGO BEKLEYENLER İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

  • Trendyol Express cumartesi günü genel olarak teslimat yapıyor.
  • Trendyol Express'te pazar günü standart teslimat bulunmuyor.
  • Trendyol Express için genel cumartesi teslimat saatleri 09.00-18.00 aralığında veriliyor.
  • HepsiJET cumartesi günü teslimat yapabiliyor.
  • HepsiJET pazar günü de uygun gönderiler için teslimat hizmeti sunabiliyor.
  • HepsiJET'in operasyonları 7 gün 24 saat devam ediyor.
  • Bölgesel yoğunluk ve kampanya dönemleri teslimat saatlerini değiştirebiliyor.
  • En doğru teslimat günü gönderinin takip ekranından kontrol edilebiliyor.
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#Cumartesi
#Pazar
#teslimat
#Trendyol Express
#Hepsijet
#Aktüel
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