Trendyol Süper Lig'in 37. haftada Galatasaray, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı

15 May 2024 22:27 - Güncelleme : 15 May 2024 22:31

Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı ve yoğun bir tempoda geçti.

Galatasaray'ın antrenmanı, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncularını iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptırarak motive etti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.

Okan Buruk, oyuncuların form durumunu yakından takip ediyor ve derbi öncesi en iyi kadroyu sahaya sürmeyi planlıyor.

Bu kritik karşılaşma, Süper Lig'in kaderini belirleyecek önemli maçlardan biri olacak.