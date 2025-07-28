Tropikal gece nedir sıcaklar artacak mı? Gündüz ayrı gece ayrı bunaltacak!

Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’deki birçok bölgede orman yangınları adeta Türkiye’nin ciğerlerine bir kor gibi düştü.

Yangınlar bir yandan devam ederken diğer yandan da Meteoroloji’den kritik bir uyarı geldi.

Açıklamada hava sıcaklıklarının bu hafta da mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle yurt genelinde tropikal gece yaşanacağı belirtildi.

Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Ankara ve İzmir'de sıcaklıklar, yer yer 40 dereceyi aşacak. İstanbul'da ise sıcaklık 34-35 derecelerde olacak.

Gece sıcaklıkları da bazı bölgelerde 30 dereceleri bulacak.

TROPİKAL GECE NEDİR?

Sıcak hava dalgaları sırasında Tropikal geceler de yaygındır ve çoğunlukla denizlerin, kıyıların ve göllerin olduğu bölgelerde meydana gelir.

Isı, gün boyunca suda depolanır, daha sonra gece boyunca bölgeye yayılır ve gece sıcaklıklarını yüksek olmasına neden olur.