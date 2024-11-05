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Kalp Sağlığının Anahtarı: Troponin

Editör: Ali Osman Polat / Kaynak: TGRT HABER
05 Kasım 2024 13:30 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:37
Kalp Sağlığının Anahtarı: Troponin

Kalp sağlığınız için önemli bir belirteç olan troponin, pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Bu kapsamlı haberimizde, troponin ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi öğrenecek, kalp sağlığınızı korumanın yollarını öğrenmiş olacaksınız. Detaylar haberimizde...

Kalp sağlığı, günümüzde giderek artan bir ilgiyle takip edilen bir konu haline geliyor. Bu bağlamda, troponin düzeyleri de birçok insanın merak ettiği önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Bu yazımızda, troponin hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizlerle paylaşacağız. “Troponin nedir?”, “Troponin ne zaman yükselir?”, “Troponin nasıl düşer?”, “Troponin kan tahlili nasıl yapılır?” gibi sıkça sorulan soruları yanıtlayarak, kalp sağlığınızı daha iyi anlamanızı sağlayacağız. Hazırsanız, gelin troponin dünyasına derinlemesine bir yolculuk yapalım!

Troponin Çeşitleri Nelerdir? 

Kardiyak troponinler, kalp kasının işlevselliğini sağlayan üç temel proteinden oluşur: troponin C (TnC), troponin I (TnI) ve troponin T (TnT). Bu proteinler, tropomyozin ile birleşerek çizgili kalp kasının temel yapısını oluşturur ve aktin ile myozin filamentlerinin uyarılmasını ve kasılmasını sağlar.

Kalp sağlığı açısından kritik öneme sahip olan troponin T ve kardiyak troponin I (cTnI), özellikle kardiyak iskemide belirgin şekilde yükselir. Benzer şekilde, böbrek yetmezliği durumlarında da TnT değerinin artışı gözlemlenebilir.

Kalp krizinin neden olduğu miyokard hasarında troponin seviyeleri yükselmeye başlar; bu artış, laboratuvar testleri ile bir saat içinde tespit edilebilir. Troponin düzeyleri genellikle yirmi dört saat içinde zirveye ulaşır ve yaklaşık bir hafta boyunca pozitif değerlerini korur. Bu süre zarfında troponin düzeylerinin izlenmesi, kalp hasarının ciddiyeti ve hastanın durumu hakkında önemli bilgiler sunar.

Troponin Nedir? Troponin Ne Zaman Yükselir? Kan Tahlili Nasıl Yapılır?

 

TROPONİN YÜKSELMESİNİN NEDENLERİ

Troponin yükselmesini üç başlık altında toplamak mümkündür.

Bunlar sırasıyla:

Kardiyak (Kalp) Dışı Nedenler

  • Akut olmayan kritik kardiyak  hastalık
  • Akut Pulmoner Ödem
  • Akut Pulmoner Embolizm
  • Kardiyotoksik İlaçlar
  • İnme, Subaraknoid kanama
  • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
  • Kronik böbrek yetmezliği
  • Geniş Yanıklar
  • İnfiltratif Hastalıklar (Amiloidoz)
  • Rabdomiyoliz
  • Sepsis
  • Pulmoner Hipertansiyon
  • Zorlu Egzersiz / Aşırı Efor

Kardiyak (Kalp) Nedenler

  • Akut ve Kronik Kalp Yetmezliği
  • Akut İnflamatuvar Miyokardit, Endokardit / Perikardit
  • Aort diseksiyonu
  • Aort Kapak Hastalığı
  • Apikal Balon Sendromu
  • Bradiaritmi, Kalp bloğu
  • Kardiyak kontüzyon
  • Kardiyak cerrahi, Post-perkütan koroner girişim, Endomyokardiyal biyopsi
  • Kardiyoversiyon
  • Miyokard Travması
  • Hipertrofik kardiyomiyopati
  • Taşikardi / Taşiaritmi

Troponin Nedir? Troponin Ne Zaman Yükselir? Kan Tahlili Nasıl Yapılır?

Kardiyak Olmayan Nedenler ve Troponin Yükselmesi

Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda, özellikle ventilasyon veya inotropik destek alan, yüksek vücut sıcaklığı, taşikardi, hipertansiyon veya hipotansiyon yaşayan bireylerde artan miyokard yükü, patolojik süreçlerin gelişmesine zemin hazırlayabilir. Bu durum, aşırı kardiyak yükün bir sonucu olarak troponin seviyelerinin yükselmesiyle kendini gösterir ve bu olgu tip II NSTEMI olarak adlandırılır. Bu tür yüksek troponin değerleri, hastaların morbidite ve mortalite oranlarını önemli ölçüde artırır. Dolayısıyla, bu hasta grubunda kardiyak patolojilerin belirlenmesi için EKG ve EKO gibi görüntüleme yöntemlerinin kullanılması kritik öneme sahiptir.

PULMONER EMBOLİ VE TROPONİN

Pulmoner emboli, akciğerde pıhtı birikiminin meydana gelmesiyle karakterize bir durumdur ve bu durumda troponin yükselmesi, mortaliteyle direkt bağlantılıdır. Bu nedenle, yüksek troponin seviyeleri tespit edilen hastaların yakından izlenmesi gerekmektedir.

İNME VE SUBARAKNOİD KANAMA İLE TROPONİN YÜKSELMESİ

Kafa içi kanamalara bağlı durumlarda, miyokard damarlarında daralmaya bağlı nekroz (hücre ölümü) gelişebilir. Bu süreçte, kalp hücrelerinin fiziksel veya kimyasal değişimlerine bağlı olarak troponin salınımı artar. Özellikle subaraknoid kanamalarda, troponin düzeylerindeki artış, yaralanmanın şiddetinin yüksek olduğunu ve hastanın genel durumunun daha kritik olduğunu işaret eder. Öte yandan, iskemik inmelerde (beyne kan akışını sağlayan damarın daralması veya tamamen tıkanması) troponin artışı ile ilgili mevcut veriler, hastalığın seyrini yorumlama konusunda yeterince güçlü değildir.

Bu bağlamda, troponin düzeyleri yalnızca kardiyak hastalıkların tanısında değil, aynı zamanda kardiyak olmayan durumların değerlendirilmesinde de önemli bir göstergedir. Her bir durumun özelinde troponin izlenimi, klinik yönetimde kritik bir role sahiptir.

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KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE TROPONİN YÜKSELMESİ

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) durumunda, kalp kasının klirensindeki azalma troponin seviyelerinin yükselmesine yol açabilir. Özellikle, troponin I'nin troponin T'ye göre daha düşük seviyelerde artış göstermesi, bu durumu KBY'ye bağlı olarak değerlendirmeyi mümkün kılar. EKG, bu durumların ayırt edilmesinde önemli bir yardımcı araçtır.
 

SEPSİS VE TROPONİN

Sepsis, vücutta inflamatuvar mediatörlerin salınımını tetikleyerek kalp kasında hasara neden olabilir. Bu hasar, hücre zarlarının geçirgenliğinde artışa bağlı olarak gerçekleşirken, çoğu durumda geri döndürülebilir seviyelerde kalmaktadır. Yine de, kalbin artan oksijen ihtiyacı, miyokard hasarına yol açabilir. Genel olarak, sepsis sırasında gözlemlenen yüksek troponin değerleri, hastalığın yaygınlığı ve mortalite oranları ile ilişkilidir.
 

 

KOAH​ VE TROPONİN

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) dönemlerinde, sol ventrikül ve sağ ventrikül üzerindeki yük artışı, hiperkapni ve pulmoner hipertansiyon gibi faktörlerle birleşerek kalp üzerindeki olumsuz etkileri artırabilir. KOAH hastalarının acil servise başvurusu sırasında saptanan yüksek troponin seviyeleri, non-invaziv mekanik ventilasyon (NIMV) gereksinimini gösterebilir ve bu durum kalp sağlığının olumsuz etkilerini yansıtabilir.
 

KARDİYAK SEBEPLER VE TROPONİN

Akut veya kronik kalp yetmezliği hastalarında troponin seviyeleri sıklıkla yükselir. Bu, miyokard duvar gerginliği, yetersiz kan perfüzyonu ve hipoksemi gibi durumlarla ilişkilidir. Bu gibi durumlarda, hastaların önceki troponin düzeyleri ile EKG sonuçları karşılaştırılarak durumsal değişiklikler izlenebilir. Böylece, hem klinik yönetim hem de tedavi süreçleri daha etkili hale getirilebilir.Bu unsurlar, troponinin sadece kalp sağlığı ile ilişkisini değil, aynı zamanda çeşitli sistemik hastalıklar bağlamındaki önemini de vurgulamaktadır.

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NE ZAMAN ANLAMLI TROPONİN DEĞİŞİKLİĞİ DÜŞÜNÜLÜR?

Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) kriterlerine göre, troponin düzeylerinde anlamlı bir değişiklik olarak kabul edilebilecek koşullar, ilk ölçümde troponin (Tn) değerinin %20 veya daha fazla artış göstermesi ya da başlangıçta düşük olan Tn değerlerinde %50 artışın ortaya çıkmasıdır. Düşük duyarlılığa sahip troponin testlerinde, ikinci ölçüm için en az 6 saatlik bir süre beklenmelidir. Buna karşın, yüksek hassasiyetli (Hs) troponin testlerinde ikinci laboratuvar ölçümü 2 ila 3 saat içerisinde gerçekleştirilebilir. 3 saatlik bir normal yüksek hassasiyetli troponin (hsTn) düzeyi, %99'un üzerinde bir negatif prediktif değer sunar, bu da olası miyokardiyal hasarın değerlendirilmesinde önemli bir gösterge olarak öne çıkar.

AORT DİSEKSİYONU VE TROPONİN

Aort diseksiyonu durumunda troponin düzeylerindeki artışın tam nedeni bilinmemekle birlikte, bu yükselişin koroner risk ve artan kardiyak iş yükü ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Akut koroner sendrom (AKS) tedavisinde kullanılan antitrombotik ilaçlar, diseksiyona bağlı kanama riskini artırabilir. Araştırmalar, aort disseksiyonu A tipi ile birlikte yüksek troponin seviyelerinin miyokardiyal hasarın bir göstergesi olduğunu ortaya koymuştur. Ani başlayan, yırtılır tarzda, keskin göğüs ağrısı ve nörolojik semptomlar, hastanın acil değerlendirilmesini gerektiren durumlar arasında yer alır.

AKUT PERİKARDİT, MİYOKARDİT VE ENDOKARDİT İLE TROPONİN YÜKSELMESİ

Miyokardit, akut koroner sendroma klinik ve patolojik olarak benzerlikler gösterir. Hem miyokardit hem de AKS, miyokard nekrozuna bağlı olarak troponin seviyelerinde artışa neden olabilir. Primer bir enfeksiyondan yaklaşık bir ay sonra, troponin yüksekliği kalp yetmezliği ile ilişkili olarak da değerlendirilebilir. Akut perikardit, bazı yönlerden AKS'ye benzese de, troponinlerin sadece miyokardda bulunduğu unutulmamalıdır. AKS, endokardit, perikardit ve miyokardit gibi durumlar, aynı hasta içerisinde eş zamanlı olarak gözlemlenebilir.

YÜKSEK SENSİTİF TROPONİN TESTLERİ

Gelişen teknoloji ile birlikte, yeni troponin testleri çok düşük düzeydeki troponinlerin tespit edilmesini mümkün kılmaktadır. Örneğin, Singulex troponin testi, "tek moleküllü sayma" teknolojisi kullanarak yüksek hassasiyetle troponin analizi yapmaktadır. Bu testler, aşağıdaki yüksek hassasiyetli troponin seviyelerini ölçebilmektedir:

  • Singulex Clarity Hs Troponin I: 0.08 ng/L
  • Abbott ARCHITECT Hs Troponin I: 2 ng/L
  • Roche Hs Troponin T: 5 ng/L

Yüksek hassasiyetli troponin testleri, eski testlerin ölçebildiği seviyelerin 10 kat daha düşük konsantrasyonlarını tespit edebilme yeteneğine sahiptir. Bu durum, sağlıklı bireylerde troponin değerlerinin daha doğru bir şekilde ölçülmesine olanak tanımaktadır.

Bu bulgular, troponin düzeylerinin klinik değerlendirmedeki rolünü güçlendirirken, kalp sağlığını ve ilgili hastalıkların takibi için nesnel bir temel sunar.

Kaynak: TGRT HABER
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