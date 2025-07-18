TROY kart kimin? Yerli ödeme sisteminin 11 hissedarı var

Türkiye’nin yerli ödeme sistemi TROY, finansal işlemlerde yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bankalararası Kart Merkezi’nin öncülüğünde geliştirilen sistem, kullanıcılarına güvenli ve hızlı ödeme imkanı sağlıyor.

TROY KİMİN?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), TROY’un 2015 yılında kurulmasının ardındaki ana kurumdur. BKM, 31 Mart 2016 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) kartlı sistem kurma izni alarak TROY’un faaliyetlerini resmi olarak başlatmıştır. TROY, Türkiye’nin ilk ve tek yerli ödeme sistemi olarak finans sektöründe önemli bir yer edinmiştir.

BKM’nin hissedarları arasında Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşları bulunmaktadır. Bu hissedarlar arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O., QNB Bank A.Ş., ING Bank A.Ş. ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. yer almaktadır.

TROY KART NEDİR?

TROY, “Türkiye’nin Ödeme Yöntemi”nin kısaltması olup, 2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi tarafından hayata geçirilen bir kartlı ödeme sistemidir. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart hizmetleri sunan TROY, bankalar ve işletmeler arasında elektronik para akışını sağlayan bir sistemdir.

TROY, 31 Mart 2016 tarihinde BDDK’den aldığı faaliyet izniyle resmi olarak hizmete başlamıştır. Sistem, Türkiye’deki 34 banka ve 30 elektronik para kuruluşu tarafından desteklenmektedir.

Discover Financial ile yapılan işbirliği, TROY’un teknik altyapısını güçlendirmiştir. Discover Card’ın global ağını kullanan TROY, bu sayede hem yerel hem de uluslararası işlemlerde kullanıcılarına kolaylık sunar. Türkiye’de finansal bağımsızlık hedefiyle geliştirilen TROY, yerli ödeme sistemleri arasında öncü bir konuma sahiptir.

TROY KART NERELERDE GEÇERLİ, YURT DIŞINDA GEÇİYOR MU?

TROY, Discover Card ve Diner’s Club kartlarının geçerli olduğu her yerde kullanılabilmektedir. Discover Financial altyapısını kullanan TROY, 2017 yılından itibaren dünya genelinde kabul görmeye başlamıştır. Bu sayede TROY kart sahipleri uluslararası işlemlerde de ödeme yapabilmektedir.

Türkiye’de TROY kart, 34 banka ve 30 elektronik para kuruluşu tarafından desteklenmektedir. Kullanıcılar, TROY logolu kartlarla hem fiziksel hem de online alışveriş yapabilmektedir.

Discover Card, Visa (%48) ve Mastercard’ın (%36) ardından ABD’de %16 pazar payıyla üçüncü büyük kredi kartı markasıdır. TROY, Discover’ın bu global ağından faydalanarak uluslararası alanda geçerlilik kazanmıştır.