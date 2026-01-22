Menü Kapat
TRT 1 CANLI Fenerbahçe Aston Villa maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

TRT 1 canlı Fenerbahçe maçı şifresiz ekranlara geliyor. Fenerbahçe - Aston Villa maç kadrosu belli oldu. UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Fenerbahçe, güçlü rakibi Aston Villa’yı İstanbul’da konuk edecek. TRT 1 canlı maç yayını ile Fenerbahçe Aston Villa maçı HD ve kesintisiz ekranlarda olacak. Chobani Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak ve müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho düdük çalacak. Sarı-lacivertli ekip, ligde oynadığı 6 maç sonunda topladığı 11 puanla 12. sırada yer alırken, Aston Villa ise 15 puanla dikkat çeken bir konumda bulunuyor. Fenerbahçe - Aston Villa nereden izlenir merak ediliyordu. İşte TRT 1 Fenerbahçe Aston Villa maçı yayın bilgileri…

TRT 1 CANLI Fenerbahçe Aston Villa maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ederken 7. hafta mücadelesinde İngiltere temsilcisi Aston Villa’yı ağırlayacak. İstanbul’da oynanacak bu karşılaşma, grup sıralaması açısından iki takım için de önem taşıyor.

TRT 1 CANLI Fenerbahçe Aston Villa maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

TRT 1 FENERBAHÇE ASTON VİLLA MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç saatinin 20.45 olarak belirlenmesiyle birlikte yayın akışı da netleşti. TRT 1, müsabakayı hem uydu yayını hem de dijital platformlar üzerinden futbolseverlerle buluşturacak. Fenerbahçe Aston Villa canlı maç yayını, standart çözünürlük ve HD seçenekleriyle izlenebilecek.

TRT 1 CANLI Fenerbahçe Aston Villa maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Karşılaşma aynı zamanda TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden yer alan canlı yayın sekmesinden de takip edilebilecek. Televizyon başında olmayan izleyiciler, bilgisayar, tablet ya da mobil cihazlar aracılığıyla maçı canlı izleme imkanına sahip olacak. Yayın sırasında ek bir ücret ya da şifre gerekmeyecek.

TRT 1 CANLI Fenerbahçe Aston Villa maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe - Aston Villa mücadelesi Türkiye’de TRT 1 ekranlarından izlenebilecek. TRT’nin uydu yayınına sahip olan izleyiciler, belirtilen frekans bilgileri aracılığıyla maçı canlı olarak takip edebilecek. Yayın, TÜRKSAT 4A uydusu üzerinden gerçekleştirilecek.

Yurt dışında karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler için de farklı yayın seçenekleri bulunuyor. ABD’de Prime Video, Avusturya’da RTL+, Bosna Hersek’te Arena Sport 1 SRB ve Fransa’da Canal+ Foot karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak.

TRT 1 CANLI Fenerbahçe Aston Villa maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Fenerbahçe Aston Villa maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Prime Video

Avusturya: RTL+

Bosna Hersek: Arena Sport 1 SRB

Fransa: Canal+ Foot

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ KADROSU

Fenerbahçe Aston Villa maç kadrosu açıklandı. İlk 11'ler şöyle:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Fred, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Jhon Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelof, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins.

TRT 1 CANLI Fenerbahçe Aston Villa maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

TRT 1 CANLI FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ NASIL, NEREDEN İZLENİR?

TRT 1 canlı yayını, uydu alıcısı bulunan televizyonlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. TÜRKSAT 4A uydusu için güncel frekans bilgilerini giren izleyiciler, TRT 1 yayınına doğrudan erişim sağlayabiliyor. Bu yöntemle maç yayını kesintisiz şekilde takip edilebiliyor.

TRT 1 CANLI Fenerbahçe Aston Villa maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Bunun yanı sıra TRT’nin yayınlarını büyük ölçüde taşıdığı tabii platformu üzerinden de TRT 1 canlı yayını izlenebiliyor. Web tarayıcıdan www.tabii.com adresine giriş yapılarak ya da mobil uygulama aracılığıyla “Canlı” bölümünden TRT 1 seçilerek yayın başlatılabiliyor. Platform, ücretsiz erişim imkânı sunuyor.

TRT 1 CANLI Fenerbahçe Aston Villa maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

TRT 1 HD CANLI KESİNTİSİZ, ŞİFRESİZ İZLEME BİLGİLERİ

TRT 1 HD yayını için ayrı bir frekans bilgisi bulunuyor. TÜRKSAT 4A uydusu üzerinden 11.794 frekansı, V polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değeri ile TRT 1 HD yayınına ulaşılabiliyor. Bu yayın sayesinde karşılaşma yüksek çözünürlükte izlenebiliyor.

HD yayın, hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden erişime açık durumda. tabii uygulaması, mobil cihazlarda yatay ekran desteği ve görüntü aktarma seçenekleri sunuyor. Böylece izleyiciler, TRT 1 HD yayınını farklı ekranlara yansıtarak takip edebiliyor.

TRT 1 CANLI Fenerbahçe Aston Villa maçı nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

FENERBAHÇE UEFA PUAN DURUMU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde şu ana kadar 6 maça çıktı. Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Toplanan 11 puanla lig tablosunda 12. sırada yer alıyor.

Aston Villa ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. İngiliz temsilcisi, 15 puanla ilk 6 hafta sonunda en fazla puan toplayan üç takımdan biri konumunda bulunuyor. İki takım arasındaki bu karşılaşma, sıralamadaki dengeyi etkileyebilecek nitelikte.

FENERBAHÇE ASTON VİLLA SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

TRT 1'de yayınlanacak olan Fenerbahçe Aston Villa maçını anlatacak spiker belli oldu. Fenerbahçe Aston Villa maçını anlatacak spiker Hünkar Mutlu olarak açıklandı. Maç öncesi ve sonrası röportajlarda ise Doruk Tecimer olacak.

