TRT 1 CANLI Galatasaray maçı nereden izlenir? Şifresiz frekans ile Manchester City maçı izlenebilecek

TRT 1 canlı Galatasaray maçı şifresiz yayın ile ekranlara geliyor. TRT 1 şifresiz maç frekansı ile Manchester City Galatasaray maçını canlı ve 4 haneli şifreli kanal yazısı çıkmadan izleyebilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray, bu akşam deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Etihad Stadı’nda oynanacak kritik mücadele saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetirken, mücadele Türkiye’de TRT 1 ve tabii platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Yayını uydu, televizyon, internet ve mobil cihazlar üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için TRT 1’in güncel yayın ve frekans bilgileri merak ediliyor. Peki, TRT 1 canlı maç nereden izlenir? İşte TRT 1 Manchester City Galatasaray canlı yayın bilgileri…

Galatasaray, 36 takımlı lig etabının son haftasında İngiliz temsilcisi Manchester City’ye konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa arenasındaki bu önemli karşılaşmayı Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Şifresiz TRT 1 Galatasaray maçı canlı yayın bilgileri ile TRT 1’i kesintisiz HD yayın ile izleyebileceksiniz. TRT 1 şifreli kanal diyor ise güncel frekans bilgileri ile Manchester City Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz takip edebilirsiniz.

TRT 1 CANLI İZLE

Manchester City ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye’de kamusal yayın yapan TRT 1, Avrupa kupalarında Türk takımlarının maçlarını şifresiz olarak futbolseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Mücadele, televizyon yayınının yanı sıra TRT 1’in resmi dijital yayın seçenekleri üzerinden de takip edilebilecek.

TRT 1 canlı yayınına uydu alıcısı üzerinden erişim sağlanabildiği gibi, internet bağlantısı olan cihazlardan da yayın izlenebiliyor. Özellikle yüksek çözünürlüklü yayın tercih eden izleyiciler için TRT 1 HD seçeneği de aktif durumda bulunuyor. Manchester City Galatasaray maçı öncesi programlar ve karşılaşma sonrası yayınlar da aynı kanal üzerinden ekranlara gelecek.

TRT 1’in 28 Ocak yayın akışı şöyledir:

19.00 – Ana Haber (Canlı)

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 - Çizmeli Kedi: Son Dilek | Yabancı Sinema

21.45 - Maç Önü

23.00 - Manchester City-Galatasaray (CANLI)

01.00 - Maç Sonu

MANCHESTER CİTY - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Manchester City Galatasaray mücadelesi, Türkiye’de TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma aynı zamanda TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de eş zamanlı olarak yayınlanacak. Bu sayede televizyona erişimi olmayan izleyiciler, internet üzerinden de Manchester City Galatasaray maçını takip edebilecek.

Manchester City Galatasaray maçı yurt dışında birçok ülkenden canlı izlenebilecek. İşte Manchester City Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Paramount+

Avusturya: Sky Sport Austria 6

Belçika: Play Sports 5

Brezilya: HBO Max

Fransa: Canal+ Live 9

Norveç: TV2 Play

İran: beIN SPORTS 5

TRT 1 CANLI GALATASARAY MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

TRT 1 canlı yayını, uydu anteni bulunan televizyonlardan Türksat 4A uydusu aracılığıyla izlenebiliyor. Kanal, standart ve HD yayın seçenekleriyle izleyicilere sunuluyor. Uydu alıcısında güncel kanal listesi bulunan kullanıcılar, genellikle ek bir ayar yapmadan TRT 1’e erişebiliyor.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler için tabii platformu canlı yayında olacak. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlardan tabii uygulaması ya da internet sitesi üzerinden TRT 1 canlı yayınına ulaşmak mümkün. Canlı yayın sekmesi üzerinden kanal seçilerek Manchester City Galatasaray maçı kesintisiz şekilde takip edilebiliyor.

TRT 1 MAÇ FREKANSI AYARLAMA YÖNTEMİ

TRT 1 yayınına erişimde sorun yaşayan izleyiciler, uydu alıcılarından manuel frekans ayarlaması yapabiliyor. Bunun için uydu alıcısının kurulum veya ayarlar menüsüne girilerek “manuel arama” seçeneği tercih ediliyor. Türksat 4A uydusu seçildikten sonra gerekli frekans bilgileri girilerek arama işlemi tamamlanıyor.

Arama tamamlandığında TRT 1 ve TRT 1 HD kanalları kanal listesine ekleniyor. Frekans ayarlaması sonrası kanalın görüntülenmemesi durumunda alıcının yeniden başlatılması gerekiyor. Bu yöntemle Manchester City Galatasaray maç yayını sorunsuz şekilde izlenebilecek.

TRT 1 ŞİFRESİZ KANAL FREKANSI

TRT 1’in güncel uydu frekans bilgileri üzerinden yayın tamamen şifresiz olarak izlenebiliyor. Türksat 4A (42E) uydusu üzerinden yapılan yayınlarda standart TRT 1 frekansı 11.958, polarizasyon V, sembol oranı 27500 ve FEC 5/6 olarak yer alıyor.

Manchester City Galatasaray TRT 1 HD canlı yayın izlemek isteyenler için TRT 1 HD frekansı ise 11.794, polarizasyon V, sembol oranı 30000 ve FEC 3/4 şeklinde açıklandı. Bu bilgiler uydu alıcısına doğru şekilde girildiğinde Manchester City Galatasaray maç yayını şifresiz izlenebilir oluyor.

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL DİYOR, 4 HANELİ ŞİFRE KALDIRMA NASIL YAPILIR?

Bazı televizyon veya uydu alıcılarında TRT 1 için “şifreli kanal” uyarısı görülebiliyor. Bu durum genellikle ebeveyn kilidi veya kanal kilidi ayarlarından kaynaklanıyor. Sorunu çözmek için alıcının ayarlar menüsüne girilerek kanal kilidi veya ebeveyn kontrolü seçeneklerini kontrol edebilirsiniz.

