Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TRT 1 CANLI FCSB Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11 açıklandı

FCSB Fenerbahçe maçı canlı yayın TRT 1 şifresiz maç frekansı ile ekranlara gelecek. FCSB - Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 açıklandı. UEFA Avrupa Ligi’nde 8. hafta karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde yer alırken, Fenerbahçe’nin Romanya’da FCSB ile oynayacağı mücadele de yakından takip ediliyor. Avrupa arenasındaki 298. maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, National Arena’da oynanacak karşılaşmada ilk 16 turu için önemli bir sınava çıkacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda ekranlara geleceği ve TRT 1 canlı yayın seçenekleri maç günü yaklaşırken en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Peki, FCSB - Fenerbahçe nerede izlenir? İşte FCSB Fenerbahçe maçı canlı yayın için frekans ayarları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TRT 1 CANLI FCSB Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11 açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 22:36
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 22:38

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB’ye konuk olacak. National Arena’da oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak ve karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Nenad Minakovic yönetecek. Mücadelenin sonucu ile birlikte temsilcimiz Fenerbahçe’nin puan tablosundaki nihai konumu da belli olacak. FCSB Fenerbahçe canlı maç yayını ile bu mücadeleyi naklen seyredebilirsiniz.

TRT 1 CANLI FCSB Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11 açıklandı

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki FCSB Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye’de şifresiz canlı maç yayını yapan TRT 1, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının maçlarını futbolseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Karşılaşma öncesinde maç önü yayını saat 21.45’te başlayacak, müsabaka ise 23.00 itibarıyla canlı olarak ekrana gelecek.

TRT 1 canlı yayını, uydu üzerinden televizyonla izlenebildiği gibi resmi dijital platformlar aracılığıyla da takip edilebiliyor. İnternet bağlantısı olan kullanıcılar, TRT 1’in canlı yayınını bilgisayar, tablet ve mobil cihazlardan kesintisiz şekilde izleme imkanına sahip bulunuyor. Yayın sırasında ek bir ücret ya da özel paket gerekmiyor.

FCSB - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı:

FCSB 11: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam.

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail Yüksek, Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri.

TRT 1 CANLI FCSB Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11 açıklandı

FCSB - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye’deki futbolseverler karşılaşmayı ulusal yayın üzerinden takip edebilecek. Ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanacak.

Yurt dışında yaşayan futbolseverler için de farklı ülkelerde yayıncı kanallar bulunuyor. İşte FCSB Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Almanya: Sky Go

Azerbaycan: CBC Sport

Fildişi Sahili: DStv Now

İrlanda: Discovery+

Avustralya: Paramount+

TRT 1 CANLI FCSB Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11 açıklandı

TRT 1 FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

TRT 1 canlı yayını, en yaygın yöntem olan uydu anteni aracılığıyla televizyondan izlenebiliyor. Türksat uydusu üzerinden yapılan yayınlar, uydu alıcısı bulunan evlerde herhangi bir ek işlem gerektirmeden erişilebilir durumda. Frekans ayarlarının güncel olması HD yayın kalitesi açısından önem taşıyor.

TRT 1 CANLI FCSB Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11 açıklandı

Bunun yanında TRT’nin resmi dijital platformu tabii üzerinden de TRT 1 canlı yayını takip edilebiliyor. Tarayıcı üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla canlı yayın sekmesine girilerek FCSB Fenerbahçe maçı izlenebiliyor. Platform, Türkiye’de ve birçok ülkede erişime açık bulunuyor.

TRT 1 CANLI FCSB Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11 açıklandı

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE - YOUTUBE CANLI YAYINI VAR MI?

TRT 1’in UEFA Avrupa Ligi maçları için resmi bir YouTube canlı yayını bulunmuyor. FCSB Fenerbahçe maçı yalnızca TRT 1 televizyon kanalı ve TRT’nin resmi dijital platformları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. YouTube üzerinden paylaşılan içerikler, FCSB Fenerbahçe canlı maç yayını kapsamına girmiyor.

FCSB Fenerbahçe maçı canlı ve yasal yollarla izlemek isteyen futbolseverlerin TRT 1 televizyon yayınına veya tabii platformundaki canlı yayın seçeneklerine yönelmesi gerekiyor. Resmi olmayan yayınlar yayın hakları kapsamında yer almıyor.

TRT 1 CANLI FCSB Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11 açıklandı

TRT 1 ŞİFRESİZ KANAL FREKANSI

TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor. Standart yayın için kullanılan güncel frekans bilgileri şu şekilde yer alıyor:

11.958 frekans, dikey (V) polarizasyon, 27.500 sembol oranı ve 5/6 FEC değeri.

HD yayın tercih eden izleyiciler için TRT 1 HD frekansı da bulunuyor. Türksat 4A uydusu üzerinden 11.794 frekans, dikey (V) polarizasyon, 30.000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleriyle TRT 1 HD yayınına erişim sağlanabiliyor.

TRT 1 CANLI FCSB Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11 açıklandı

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL ŞİFRESİ NE?

TRT 1, Türkiye’de şifresiz yayın yapan bir ulusal kanaldır. UEFA Avrupa Ligi maçları da dahil olmak üzere spor karşılaşmaları için herhangi bir kanal şifresi gerekmiyor. Uydu alıcısında şifre uyarısı alınması durumunda frekans güncellemesi yapılması yeterli oluyor.

HD yayında yaşanabilecek erişim sorunları genellikle eski frekans bilgilerinden kaynaklanıyor. Güncel TRT 1 frekans ayarları girildiğinde FCSB Fenerbahçe maç yayını şifresiz şekilde izlenebiliyor ve ek bir parola ya da abonelik talep edilmiyor.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.