TRT 1 CANLI FCSB Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Maç kadrosu ilk 11 açıklandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Romanya temsilcisi FCSB’ye konuk olacak. National Arena’da oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak ve karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Nenad Minakovic yönetecek. Mücadelenin sonucu ile birlikte temsilcimiz Fenerbahçe’nin puan tablosundaki nihai konumu da belli olacak. FCSB Fenerbahçe canlı maç yayını ile bu mücadeleyi naklen seyredebilirsiniz.

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki FCSB Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye’de şifresiz canlı maç yayını yapan TRT 1, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının maçlarını futbolseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Karşılaşma öncesinde maç önü yayını saat 21.45’te başlayacak, müsabaka ise 23.00 itibarıyla canlı olarak ekrana gelecek.

TRT 1 canlı yayını, uydu üzerinden televizyonla izlenebildiği gibi resmi dijital platformlar aracılığıyla da takip edilebiliyor. İnternet bağlantısı olan kullanıcılar, TRT 1’in canlı yayınını bilgisayar, tablet ve mobil cihazlardan kesintisiz şekilde izleme imkanına sahip bulunuyor. Yayın sırasında ek bir ücret ya da özel paket gerekmiyor.

FCSB - Fenerbahçe maç kadrosu açıklandı:

FCSB 11: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam.

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail Yüksek, Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri.

FCSB - FENERBAHÇE NEREDE İZLENİR?

FCSB ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Yurt dışında yaşayan futbolseverler için de farklı ülkelerde yayıncı kanallar bulunuyor. İşte FCSB Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Almanya: Sky Go

Azerbaycan: CBC Sport

Fildişi Sahili: DStv Now

İrlanda: Discovery+

Avustralya: Paramount+

TRT 1 canlı yayını, en yaygın yöntem olan uydu anteni aracılığıyla televizyondan izlenebiliyor. Türksat uydusu üzerinden yapılan yayınlar, uydu alıcısı bulunan evlerde herhangi bir ek işlem gerektirmeden erişilebilir durumda. Frekans ayarlarının güncel olması HD yayın kalitesi açısından önem taşıyor.

Bunun yanında TRT’nin resmi dijital platformu tabii üzerinden de TRT 1 canlı yayını takip edilebiliyor. Tarayıcı üzerinden veya mobil uygulama aracılığıyla canlı yayın sekmesine girilerek FCSB Fenerbahçe maçı izlenebiliyor. Platform, Türkiye’de ve birçok ülkede erişime açık bulunuyor.

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE - YOUTUBE CANLI YAYINI VAR MI?

TRT 1 ŞİFRESİZ KANAL FREKANSI

TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak yayın yapıyor. Standart yayın için kullanılan güncel frekans bilgileri şu şekilde yer alıyor:

11.958 frekans, dikey (V) polarizasyon, 27.500 sembol oranı ve 5/6 FEC değeri.

HD yayın tercih eden izleyiciler için TRT 1 HD frekansı da bulunuyor. Türksat 4A uydusu üzerinden 11.794 frekans, dikey (V) polarizasyon, 30.000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleriyle TRT 1 HD yayınına erişim sağlanabiliyor.

TRT 1, Türkiye’de şifresiz yayın yapan bir ulusal kanaldır. UEFA Avrupa Ligi maçları da dahil olmak üzere spor karşılaşmaları için herhangi bir kanal şifresi gerekmiyor. Uydu alıcısında şifre uyarısı alınması durumunda frekans güncellemesi yapılması yeterli oluyor.

HD yayında yaşanabilecek erişim sorunları genellikle eski frekans bilgilerinden kaynaklanıyor. Güncel TRT 1 frekans ayarları girildiğinde FCSB Fenerbahçe maç yayını şifresiz şekilde izlenebiliyor ve ek bir parola ya da abonelik talep edilmiyor.