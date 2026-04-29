SON DAKİKA!
TRT 1 CANLI Atletico Madrid Arsenal maçı nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

TRT 1 canlı, Atletico Madrid Arsenal maçını şifresiz ekranlara taşıyor. TRT 1 canlı maç izle ile Atletico Madrid Arsenal maçını güncel frekans kanalından izleyebilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu yarı final ilk maçında Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Madrid’de oynanacak kritik mücadele, Türkiye’de futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, saat detayı ve izleme seçenekleri gündemdeki yerini koruyor. Taraftarlar, yarı final heyecanını kesintisiz takip edebilmek için yayın platformlarını araştırıyor. Bu kapsamda resmi yayın kanalları ve alternatif izleme yolları yoğun şekilde merak ediliyor. TRT 1 Atletico Madrid Arsenal maçı nereden izlenir? TRT 1 canlı maç izleme bilgileri…

UEFA yarı finalinde Atletico Madrid ile Arsenal karşı karşıya geliyor. Madrid’de oynanacak mücadele, 29 Nisan akşamı futbol gündeminin merkezinde yer alıyor. İşte Atletico Madrid Arsenal canlı maç izleme detayları…

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid ile Arsenal arasındaki ilk maç, 29 Nisan 2026 Çarşamba akşamı saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
TRT 1 canlı izle! Karşılaşma, Madrid'de bulunan Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.
TRT 1 canlı! Atletico Madrid çeyrek finalde Barcelona'yı, Arsenal ise Sporting CP'yi eleyerek yarı finale yükseldi.
TRT 1 Atletico Madrid Arsenal maçı izle! Maç, TRT 1'in yanı sıra TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek.
TRT 1 canlı yayın! Maçın rövanşı 5 Mayıs 2026'da Emirates Stadyumu'nda oynanacak.
TRT 1'in uydu frekans bilgileri paylaşıldı.
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

TRT 1 üzerinden yayınlanacak olan Atletico Madrid - Arsenal karşılaşması, Türkiye’de futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadele, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma, Madrid’de bulunan Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak.

Bu önemli mücadele öncesinde iki takım da turnuvada dikkat çeken performanslarla yarı finale ulaştı. Atletico Madrid, çeyrek finalde Barcelona’yı eleyerek yoluna devam ederken, Arsenal ise Sporting CP karşısında tur atladı. İki ekip arasındaki mücadele, farklı oyun anlayışlarının sahaya yansıması açısından da dikkat çekiyor. Atletico Madrid Arsenal maçı TRT 1’den canlı olarak izlenebilecek.

TRT 1 ATLETİCO MADRİD ARSENAL MAÇI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Atletico Madrid ile Arsenal arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, Türkiye genelinde televizyon üzerinden erişilebilir durumda bulunuyor. Ayrıca resmi dijital platformlar aracılığıyla da karşılaşmayı takip etmek mümkün.

TRT’nin dijital yayın servisi olan tabii uygulaması üzerinden TRT 1 yayınına erişim sağlanabiliyor. Web tarayıcısı, mobil cihazlar ve Smart TV’ler üzerinden kullanılabilen bu platform, karşılaşmayı yüksek çözünürlükte izleme imkanı sunuyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 NİSAN

29 Nisan 2026 tarihli TRT 1 yayın akışında farklı programlar ve yapımlar yer alıyor. Akşam saatlerinde yabancı sinema kuşağında Garfield filmi ekranlara gelirken, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması yayınlanacak.

Günün ilerleyen saatlerinde ise diziler ve nostaljik yapımlar izleyiciyle buluşacak. Yayın akışında sırasıyla “Teşkilat”, “Seksenler” ve “Benim Adım Melek” yer alıyor.

TRT 1’in 29 Nisan yayın akışı şöyledir:

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Garfield | Yabancı Sinema

22:00 - Atletico Madrid - Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Karşılaşması

00:15 - Teşkilat

02:45 - Seksenler

03:30 - Benim Adım Melek

TRT 1 CANLI İZLE (ATLETİCO MADRİD ARSENAL)

Atletico Madrid ile Arsenal arasında oynanacak karşılaşma, hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden canlı takip edilebiliyor. TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de “Canlı İzle” sekmesi aracılığıyla yayına erişim sağlanabiliyor.

Karşılaşmanın rövanşı ise 5 Mayıs 2026 tarihinde Emirates Stadyumu’nda oynanacak. İki maç sonunda toplam skorda üstün olan takım, 30 Mayıs 2026’da Puskas Arena’da yapılacak finalde mücadele etme hakkı elde edecek.

TRT 1 ŞİFRESİZ MAÇ FREKANSI BİLGİLERİ

TRT 1 yayınını uydu üzerinden takip etmek isteyenler için güncel frekans bilgileri paylaşıldı. Türksat 4A uydusu üzerinden yayınlanan kanal, belirlenen frekans değerleri ile izlenebiliyor. Standart yayın için frekans 11.958 V 27500 5/6 olarak belirtiliyor.

TRT 1 HD yayını için ise frekans bilgileri 11.794 V (Dikey) 30000 3/4 şeklinde yer alıyor. Bu bilgiler sayesinde izleyiciler, uydu alıcıları üzerinden kanala erişim sağlayarak karşılaşmayı canlı takip edebiliyor.

