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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 21:58

TRT 1 CANLI nereden izlenir? Galatasaray Barcelona maçı başlıyor

TRT 1 canlı, şifresiz Galatasaray Barcelona maç yayını frekans bilgileri paylaşıldı. Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Avrupa futbolunun önemli karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Barcelona maçı, sarı-kırmızılı takımın lig aşamasındaki ikinci sınavı olacak. İlk hafta deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup olan Galatasaray, Barcelona karşısında sahaya çıkacak. İspanyol ekibi ise organizasyondaki ilk maçında Feyenoord'u 5-1 yenerek üç puana ulaştı. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, TRT 1 canlı yayın bilgilerini, maçın yayın saatini, uydu frekanslarını ve Galatasaray ile Barcelona'nın ilk 11'lerini araştırıyor. İşte TRT 1 canlı maç yayını…

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Editor
 TGRT Haber
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TRT 1 CANLI nereden izlenir? Galatasaray Barcelona maçı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 21:56
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 21:58

'nde ile arasındaki mücadele için geri sayım sona eriyor. İstanbul'daki 'ta oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'yı ağırlayacak Galatasaray, ilk maçta Sporting karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından sahaya çıkacak. Barcelona ise Feyenoord karşısında elde ettiği 5-1'lik galibiyetin ardından İstanbul deplasmanında mücadele edecek. canlı Galatasaray maçı nereden izlenir? İşte maç detayları…

TRT 1 CANLI İZLE

Galatasaray ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati 22.00 olarak açıklandı. İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği maçta Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, yayın saati ve TRT 1'in canlı yayın seçenekleriyle ilgili bilgileri araştırıyor.

TRT 1 CANLI nereden izlenir? Galatasaray Barcelona maçı başlıyor

TRT 1, Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna bağlı kamu yayıncısı olarak uydu üzerinden izlenebiliyor. Televizyonunda uydu alıcısı bulunan izleyiciler, Türksat uydusu üzerinden kanalın frekans bilgilerini kullanarak TRT 1'i kanal listelerine ekleyebiliyor. Manuel kanal arama seçeneğiyle frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri girilerek tarama yapılabiliyor. TRT 1'in internet yayını için de kanalın resmî çevrimiçi yayın sayfası kullanılabiliyor. Ayrıca Galatasaray Barcelona karşılaşmasının tabii platformundaki yayın bilgileri üzerinden de takip edilebiliyor.

TRT 1 CANLI nereden izlenir? Galatasaray Barcelona maçı başlıyor

TRT 1 GALATASARAY BARCELONA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray Barcelona maçı, TRT 1 televizyon yayını ve tabii dijital platformu üzerinden takip edilebilecek. Karşılaşmanın saat 22.00'de başlayacak olması nedeniyle izleyicilerin yayın öncesinde televizyonlarındaki kanal listesini kontrol etmesi ve TRT 1'in güncel frekans bilgilerini kullanması mümkün. Uydu üzerinden yayın almak isteyenler, Türksat 4A için belirtilen frekans değerlerini uydu alıcısına girerek kanal araması yapabiliyor. Kanalın daha önce kayıtlı olduğu televizyonlarda ise yayın öncesinde mevcut kanal listesinin kontrol edilmesi yeterli olabilir.

TRT 1 CANLI nereden izlenir? Galatasaray Barcelona maçı başlıyor

İnternet üzerinden izlemek isteyenler, TRT 1'in resmî internet sitesindeki canlı yayın bölümünü ziyaret edebiliyor. tabii platformu da karşılaşmanın yayın seçenekleri arasında yer alıyor. İnternet bağlantısı üzerinden yayın izlenirken kullanılan cihazın ve bağlantının yayına erişim için uygun olması gerekiyor. Televizyon, bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi cihazlarda kullanılabilecek seçenekler, izleyicinin tercihine göre değişebiliyor. Uluslararası spor organizasyonlarında yayın haklarına bağlı bölgesel kısıtlamalar veya uydu yayınında şifreleme uygulamaları yaşanabildiğinden, erişim sorunu yaşayan izleyicilerin resmî yayın kanallarını kontrol etmesi önem taşıyor.

TRT 1 CANLI nereden izlenir? Galatasaray Barcelona maçı başlıyor

TRT 1 CANLI MAÇ ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

TRT 1, kamu yayıncısı TRT bünyesinde yer alan bir televizyon kanalıdır ve normal yayın akışını şifresiz olarak sunar. Uydu üzerinden izleme yapmak isteyenler, Türksat 4A uydusuna ait frekans bilgilerini uydu alıcısına girerek kanal taraması gerçekleştirebilir. TRT 1 HD ve TRT 1 SD yayınları için belirtilen teknik değerlerin doğru girilmesi, kanalın bulunmasına yardımcı olur. Kanal arama menüsünde manuel arama veya frekans ekleme seçenekleri kullanılarak gerekli bilgiler kaydedilebilir.

TRT 1 CANLI nereden izlenir? Galatasaray Barcelona maçı başlıyor

TRT 1 HD için verilen frekans bilgileri 11.794 MHz, dikey polarizasyon, 30.000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerlerinden oluşuyor. TRT 1 SD yayını içinse 11.958 MHz frekans, dikey polarizasyon, 27.500 sembol oranı ve 5/6 FEC bilgileri belirtiliyor.

Yayın haklarının bölgesel koşullarına bağlı olarak bazı spor karşılaşmalarında uydu sinyaline erişimle ilgili farklılıklar yaşanabilir. Böyle bir durumda TRT 1'in resmî internet yayını ve tabii platformu, karşılaşmanın çevrimiçi yayın bilgilerini kontrol etmek için kullanılabilecek resmi seçenekler arasında bulunuyor.

TRT 1 CANLI nereden izlenir? Galatasaray Barcelona maçı başlıyor

GALATASARAY BARCELONA MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaştı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Barcelona ise organizasyondaki ilk karşılaşmasında Feyenoord'u konuk ederek 5-1'lik galibiyet elde etti. İkinci hafta mücadelesinde iki takım, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Galatasaray sahasında, Barcelona ise deplasmanda puan mücadelesi verecek.

TRT 1 CANLI nereden izlenir? Galatasaray Barcelona maçı başlıyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı son 10 karşılaşmanın sonuçları da maç öncesi istatistikler arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 26 Kasım 2019'da Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçtan başlayan süreçte iç sahada oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 18 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü. Barcelona karşılaşması, takımın lig aşamasındaki ikinci maçı olarak oynanacak.

TRT 1 CANLI nereden izlenir? Galatasaray Barcelona maçı başlıyor

GALATASARAY VE BARCELONA'NIN İLK 11'LERİ

Maçın 11’leri şöyledir:

Galatasaray 11: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen.

Barcelona 11: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Fermin, Yamal, Gordon, Olmo.

TRT 1 HD VE SD GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

Galatasaray Barcelona maçını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için TRT 1 HD ve TRT 1 SD yayınlarına ait frekans değerleri bulunuyor. Uydu alıcısının kanal arama menüsünde ilgili değerler girilerek tarama yapılabiliyor. Frekans bilgileri girilirken polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerlerinin de doğru seçilmesi gerekiyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri:

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 11.794 MHz
  • Polarizasyon: V (Dikey)
  • Sembol oranı: 30000
  • FEC: 3/4

TRT 1 SD frekans bilgileri:

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 11.958 MHz
  • Polarizasyon: V (Dikey)
  • Sembol oranı: 27500
  • FEC: 5/6

Uydu alıcısında manuel arama yapmak için cihazın kurulum veya kanal arama menüsüne girilmesi ve ilgili frekans bilgilerinin kaydedilmesi gerekiyor. Tarama tamamlandıktan sonra bulunan kanallar kanal listesine eklenebiliyor. Uydu yayınında erişim sorunu yaşanması hâlinde kanalın resmi online yayın seçenekleri de kontrol edilebiliyor.

 

ETİKETLER
#galatasaray
#Barcelona
#TRT 1
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#rams park
#Aktüel
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