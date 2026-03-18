TRT 1 CANLI Liverpool Galatasaray nereden izlenir? TRT 1 şifresiz frekans ile maç izlenebilecek

Liverpool - Galatasaray nerede izlenir canlı maç yayını için detaylar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş mücadelesiyle devam ediyor. İngiltere’deki Anfield Stadı’nda oynanacak karşılaşma, tur bileti açısından büyük önem taşıyor. Liverpool Galatasaray TRT 1 açılmıyor ise şifresiz frekans bilgileri ile güncelleyerek Liverpool Galatasaray maçını canlı yayın ile şifresiz izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kamu yayıncısı olan TRT 1, bu tür önemli organizasyonları geniş kitlelere ulaştırmak adına şifresiz şekilde izleyiciyle buluşturuyor.

Liverpool Galatasaray maçı aynı zamanda tabii platformu üzerinden de dijital olarak takip edilebilecek. İzleyiciler, internet bağlantısı bulunan bilgisayar, telefon ya da tabletleri aracılığıyla platform üzerinden canlı yayına erişim sağlayabilecek.

Liverpool Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Almanya: DAZN

Avusturya: CANAL+ Austria

Danimarka: TV3+ HD

Meksika: TUDN

Kazakistan: Qazsport

TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1 yayını, televizyonun yanı sıra dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek. Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV gibi operatörler üzerinden TRT 1 kanalına erişim sağlanabiliyor ve Liverpool Galatasaray maçı ek bir ücret olmadan takip edilebilecek.

İnternet üzerinden Liverpool Galatasaray maçını izlemek isteyenler için tabii platformu tercih edilebilecek. Ayrıca TRT’nin resmi internet sitesi üzerinden de “Canlı İzle” seçeneği ile yayına ulaşmak mümkün. Liverpool Galatasaray maçını hem Tabii platformu üzerinden hem de TRT 1 uydu yayını üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

18 Mart TRT 1 yayın akışı şöyledir:

19:35 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Tay 2 : Ebabil Takımı | Türk Sineması

21:45 Maç Önü

23:00 Liverpool - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması

TRT 1 MAÇ FREKANSI | LİVERPOOL GALATASARAY

TRT 1 yayınına uydu üzerinden erişmek isteyen izleyiciler için güncel frekans bilgileri de paylaşıldı. TÜRKSAT 4A uydusu üzerinden TRT 1 HD yayını 11.794 frekans, dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleri ile izlenebiliyor.

Standart çözünürlükte yayın almak isteyenler ise TRT 1 SD frekansını kullanabiliyor. Bu yayında ise 11.958 frekans, dikey polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri üzerinden kanal ayarı yapılabiliyor.

LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Liverpool - Galatasaray maç kadrosu ilk 11’ler şöyledir:

Liverpool 11: Alisson, Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray 11: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen.

TRT 1 GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL FREKANSI NE?

LİVERPOOL GALATASARAY MAÇI SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Liverpool Galatasaray maçının spikeri açıklandı. Liverpool Galatasaray maçını spiker Hünkar Mutlu anlatacak. Röportajlarda ise mikrofonda Cankat Koç olacak.