TRT 1 CANLI Liverpool Galatasaray nereden izlenir? TRT 1 şifresiz frekans ile maç izlenebilecek

TRT 1 canlı donmadan HD Liverpool Galatasaray maçı canlı yayın izleyebilirsiniz. TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır sorunu yaşıyorsanız güncel TRT 1 frekans bilgileri ile şifresiz TRT 1 canlı maç yayını seyredebilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Liverpool ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Anfield’da oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta elde ettiği 1-0’lık avantajı koruyarak çeyrek finale yükselmeyi amaçlıyor. Saat 23.00’te başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Mücadele, Türkiye’de TRT 1 ve tabii üzerinden yayınlanacak. Liverpool - Galatasaray nerede izlenir? İşte TRT 1 canlı maç yayını…

Liverpool - Galatasaray nerede izlenir canlı maç yayını için detaylar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş mücadelesiyle devam ediyor. İngiltere’deki Anfield Stadı’nda oynanacak karşılaşma, tur bileti açısından büyük önem taşıyor. Liverpool Galatasaray TRT 1 açılmıyor ise şifresiz frekans bilgileri ile güncelleyerek Liverpool Galatasaray maçını canlı yayın ile şifresiz izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kamu yayıncısı olan TRT 1, bu tür önemli organizasyonları geniş kitlelere ulaştırmak adına şifresiz şekilde izleyiciyle buluşturuyor.

Liverpool Galatasaray maçı aynı zamanda tabii platformu üzerinden de dijital olarak takip edilebilecek. İzleyiciler, internet bağlantısı bulunan bilgisayar, telefon ya da tabletleri aracılığıyla platform üzerinden canlı yayına erişim sağlayabilecek.

Liverpool Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Almanya: DAZN

Avusturya: CANAL+ Austria

Danimarka: TV3+ HD

Meksika: TUDN

Kazakistan: Qazsport

TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1 yayını, televizyonun yanı sıra dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek. Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV gibi operatörler üzerinden TRT 1 kanalına erişim sağlanabiliyor ve Liverpool Galatasaray maçı ek bir ücret olmadan takip edilebilecek.

İnternet üzerinden Liverpool Galatasaray maçını izlemek isteyenler için tabii platformu tercih edilebilecek. Ayrıca TRT’nin resmi internet sitesi üzerinden de “Canlı İzle” seçeneği ile yayına ulaşmak mümkün. Liverpool Galatasaray maçını hem Tabii platformu üzerinden hem de TRT 1 uydu yayını üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

18 Mart TRT 1 yayın akışı şöyledir:

19:35 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Tay 2 : Ebabil Takımı | Türk Sineması

21:45 Maç Önü

23:00 Liverpool - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması

TRT 1 MAÇ FREKANSI | LİVERPOOL GALATASARAY

TRT 1 yayınına uydu üzerinden erişmek isteyen izleyiciler için güncel frekans bilgileri de paylaşıldı. TÜRKSAT 4A uydusu üzerinden TRT 1 HD yayını 11.794 frekans, dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleri ile izlenebiliyor.

Standart çözünürlükte yayın almak isteyenler ise TRT 1 SD frekansını kullanabiliyor. Bu yayında ise 11.958 frekans, dikey polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri üzerinden kanal ayarı yapılabiliyor.

LİVERPOOL - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Liverpool - Galatasaray maç kadrosu ilk 11’ler şöyledir:

Liverpool 11: Alisson, Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray 11: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen.

TRT 1 GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray’ın Liverpool ile oynayacağı mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İzleyiciler, herhangi bir abonelik ya da ek paket olmadan karşılaşmayı televizyon üzerinden takip edebilecek.

Dijital izleme seçenekleri arasında ise tabii platformu yer alıyor. Platform üzerinden canlı yayın bölümüne girerek TRT 1 seçildiğinde maç yayınına ulaşılabiliyor. Bu erişim, mobil uygulamalar üzerinden de sağlanabilecek.

TRT 1 ŞİFRELİ KANAL FREKANSI NE?

TRT 1, Türkiye’de şifresiz yayın yapan bir kanaldır. Uydu alıcıları üzerinden yapılan frekans ayarları ile kanal, herhangi bir şifreleme olmadan izlenebilmektedir.

Hem HD hem de SD yayın seçenekleri bulunan TRT 1’e erişim için TÜRKSAT 4A uydusu üzerinden verilen frekans bilgileri kullanılabilmektedir. Bu sayede izleyiciler, karşılaşmayı kesintisiz şekilde takip edebileceklerdir.

LİVERPOOL GALATASARAY MAÇI SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATIYOR?

Liverpool Galatasaray maçının spikeri açıklandı. Liverpool Galatasaray maçını spiker Hünkar Mutlu anlatacak. Röportajlarda ise mikrofonda Cankat Koç olacak.

