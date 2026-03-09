TRT 1, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları 10-11 Mart! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu hafta başlıyor. Devler Ligi'nin son 16 turunun ilk maçları bu hafta oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray evinde Liverpool'u ağırlayacak. Galatasaray - Liverpool maçının yanı sıra Atletico Madrid - Tottenham, PSG - Chelsea, Real Madrid - Manchester City ve Newcastle United - Barcelona karşılaşması da oynanacak. Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA 10-11 MART?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun bütün karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Futbolseverler bütün son 16, çeyrek final, yarı final ve final mücadelelerini TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranları aracılığıyla izleyebilecekler.

TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 10-11 MART

TRT Spor tarafından aktarılan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu kapsamında oynanacak olan maçlardan sadece Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. 10 Mart 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmayı futbolseverler canlı ve şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından izleyebilecekler.

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 10-11 MART

Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçları kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Liverpool maçı haricinde diğer bütün karşılaşmalar Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Tabii Spor'dan 10-11 Mart tarihlerinde yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları şöyle:

10 Mart Salı

23.00 Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya): Tabii Spor 1

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya): Tabii Spor

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere): Tabii Spor 2

11 Mart Çarşamba

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere): Tabii Spor

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere): Tabii Spor 1

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): Tabii Spor

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz): Tabii Spor 2

TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu yayın programında yer alan bilgilere göre TRT Spor'dan yayınlanacak herhangi bir karşılaşma bulunmuyor. Devler Ligi'nin son 16 turu ilk maçları kapsamında oynanacak olan bütün karşılaşmalar TRT 1 ve Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek.