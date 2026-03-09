TRT 1, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları 10-11 Mart! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Kategoriler
Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu hafta başlıyor. Devler Ligi'nin son 16 turunun ilk maçları bu hafta oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray evinde Liverpool'u ağırlayacak. Galatasaray - Liverpool maçının yanı sıra Atletico Madrid - Tottenham, PSG - Chelsea, Real Madrid - Manchester City ve Newcastle United - Barcelona karşılaşması da oynanacak. Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun bütün karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Futbolseverler bütün son 16, çeyrek final, yarı final ve final mücadelelerini TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranları aracılığıyla izleyebilecekler.
TRT Spor tarafından aktarılan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu kapsamında oynanacak olan maçlardan sadece Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. 10 Mart 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmayı futbolseverler canlı ve şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından izleyebilecekler.
Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçları kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Liverpool maçı haricinde diğer bütün karşılaşmalar Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Tabii Spor'dan 10-11 Mart tarihlerinde yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları şöyle:
10 Mart Salı
23.00 Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya): Tabii Spor 1
23.00 Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya): Tabii Spor
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere): Tabii Spor 2
11 Mart Çarşamba
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere): Tabii Spor
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere): Tabii Spor 1
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): Tabii Spor
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz): Tabii Spor 2
Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu yayın programında yer alan bilgilere göre TRT Spor'dan yayınlanacak herhangi bir karşılaşma bulunmuyor. Devler Ligi'nin son 16 turu ilk maçları kapsamında oynanacak olan bütün karşılaşmalar TRT 1 ve Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek.