Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TRT 1, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları 10-11 Mart! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları 10-11 Mart tarihleri arasında oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Liverpool maçı 10 Mart 2026 Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta? İşte TRT 1, Tabii Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları yayın programı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TRT 1, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları 10-11 Mart! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 15:54
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 15:54

Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan UEFA 'nde son 16 turu heyecanı bu hafta başlıyor. Devler Ligi'nin son 16 turunun ilk maçları bu hafta oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz evinde 'u ağırlayacak. Galatasaray - Liverpool maçının yanı sıra Atletico Madrid - Tottenham, PSG - Chelsea, Real Madrid - Manchester City ve Newcastle United - Barcelona karşılaşması da oynanacak. Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

TRT 1, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları 10-11 Mart! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA 10-11 MART?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun bütün karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor ve ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Futbolseverler bütün son 16, çeyrek final, yarı final ve final mücadelelerini TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranları aracılığıyla izleyebilecekler.

TRT 1, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları 10-11 Mart! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 10-11 MART

TRT Spor tarafından aktarılan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu kapsamında oynanacak olan maçlardan sadece Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. 10 Mart 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmayı futbolseverler canlı ve şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından izleyebilecekler.

TRT 1, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları 10-11 Mart! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 10-11 MART

Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçları kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Liverpool maçı haricinde diğer bütün karşılaşmalar Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Tabii Spor'dan 10-11 Mart tarihlerinde yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları şöyle:

10 Mart Salı

23.00 Atalanta (İtalya) - Bayern Münih (Almanya): Tabii Spor 1

23.00 Newcastle United (İngiltere) - Barcelona (İspanya): Tabii Spor

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere): Tabii Spor 2

TRT 1, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları 10-11 Mart! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

11 Mart Çarşamba

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Arsenal (İngiltere): Tabii Spor

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Chelsea (İngiltere): Tabii Spor 1

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere): Tabii Spor

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Sporting (Portekiz): Tabii Spor 2

TRT 1, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları 10-11 Mart! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?

TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu yayın programında yer alan bilgilere göre TRT Spor'dan yayınlanacak herhangi bir karşılaşma bulunmuyor. Devler Ligi'nin son 16 turu ilk maçları kapsamında oynanacak olan bütün karşılaşmalar TRT 1 ve Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#liverpool
#Tabii Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.