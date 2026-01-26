Menü Kapat
TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor Şampiyonlar Ligi maç programı 28 Ocak! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçlarının programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının son maçları 28 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından 28 Ocak Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda olduğu ise merak ediliyor.

TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor Şampiyonlar Ligi maç programı 28 Ocak! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu öncesinde son maçlar bu hafta oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Manchester City ile 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00'de karşı karşıya gelecek. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre sarı-kırmızılıların maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Kritik karşılaşmada sarı-kırmızılılar galibiyet alırsa ligi daha üst sıralarda bitirerek gelirini artıracak. Manchester City ise ilk 8 ihtimali için sahada olacak. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının son maçları TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor'dan yayınlanacak. Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı ise araştırılmaya başlandı.

TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor Şampiyonlar Ligi maç programı 28 Ocak! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA 28 OCAK?

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin maçları TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanıyor. Bu kapsamda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftası kapsamında oynayacağı Manchester City karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı vatandaşlar TRT 1 ekranlarından takip edebilecekler.

TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor Şampiyonlar Ligi maç programı 28 Ocak! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

TRT 1'DEN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 28 OCAK

Şampiyonlar Ligi kapsamında 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmalardan sadece Manchester City - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar aynı zamanda canlı olarak TRT 1'in resmi internet sitesi üzerinden de izleyebilecekler.

TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor Şampiyonlar Ligi maç programı 28 Ocak! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI 28 OCAK

Şampiyonlar Ligi kapsamında 28 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak olan Manchester City - Galatasaray maçı haricinde tamamı Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek. Tabii Spor'dan yayınlanacak olan karşılaşmaların listesi şöyle:

28 Ocak 2026 Çarşamba 23.00

Athletic Bilbao - Sporting Lizbon

Liverpool - Karabağ

Barcelona - Kopenhag

Monaco - Juventus

Ajax - Olympiakos

PSG - Newcastle United

Borussia Dortmund - Inter

Napoli - Chelsea

Eintracht Frankfurt - Tottenham

Atletico Madrid - Bodo/Glimt

Leverkusen - Villarreal

Arsenal - Kairat

Pafos - Slavia Prag

Club Brugge - Marsilya

Benfica - Real Madrid

Union Saint-Gilloise - Atalanta

PSV - Bayern Münih

TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor Şampiyonlar Ligi maç programı 28 Ocak! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasının maçları TRT Spor ekranlarından yayınlanmayacak. TRT Spor'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 28 Ocak 2026 Çarşamba günü yayın akışı şöyle:

05.35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06.25 Kalk Gidelim

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Çizmeli Kedi: Son Dilek

21.45 Maç Önü

23.00 Manchester City - Galatasaray

