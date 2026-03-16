Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçları bu hafta 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Anfield'da Liverpool ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta avantajlı skoru elde eden sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesinde berabere kalsa bile çeyrek final biletinin sahibi olacak. Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Peki Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 17-18 Mart Şampiyonlar Ligi maç programı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 14:01

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA 'nde bu hafta çeyrek finale yükselen takımlar belli oluyor. Devler Ligi'nin son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek final etabına yükselecek olan takımlar netlik kazanacak. Son 16 turunda ile eşleşen temsilcimiz ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etti. İngiltere'de oynanacak olan rövanş mücadelesine avantajlı olarak giden sarı-kırmızılılar, skoru korumaları durumunda çeyrek finale biletinin sahibi olacak. Taraftarlar tarafından , TRT Spor ve ekranlarından yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları merak ediliyor.

TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA 17-18 MART?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonu kapsamında oynanacak olan bütün son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçları açıklanan bilgilere göre TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Bu kapsamda son 16 turu rövanş maçları kapsamında oynanacak olan karşılaşmaların yayın programı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre 18 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak olan Liverpool - Galatasaray maçı haricinde bütün karşılaşmalar Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Liverpool - Galatasaray maçı ise TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

TRT 1, TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

17 Mart Salı

20.45 Sporting (Portekiz) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3): Tabii Spor

23.00 Chelsea (İngiltere) - PSG (Fransa) (2-5): Tabii Spor1

23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (0-3): Tabii Spor

23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-1) Tabii Spor2

TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

18 Mart Çarşamba:

20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1) Tabii Spor

23.00 Liverpool (İngiltere) - Galatasaray (0-1): TRT 1

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1): Tabii Spor 1

23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5) Tabii Spor

ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#trt 1
#liverpool
#Tabii Spor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.