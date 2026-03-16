TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta çeyrek finale yükselen takımlar belli oluyor. Devler Ligi'nin son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek final etabına yükselecek olan takımlar netlik kazanacak. Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etti. İngiltere'de oynanacak olan rövanş mücadelesine avantajlı olarak giden sarı-kırmızılılar, skoru korumaları durumunda çeyrek finale biletinin sahibi olacak. Taraftarlar tarafından TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları merak ediliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA 17-18 MART?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonu kapsamında oynanacak olan bütün son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçları açıklanan bilgilere göre TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Bu kapsamda son 16 turu rövanş maçları kapsamında oynanacak olan karşılaşmaların yayın programı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre 18 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak olan Liverpool - Galatasaray maçı haricinde bütün karşılaşmalar Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Liverpool - Galatasaray maçı ise TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1, TABİİ SPOR'DAN YAYINLANACAK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

17 Mart Salı

20.45 Sporting (Portekiz) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3): Tabii Spor

23.00 Chelsea (İngiltere) - PSG (Fransa) (2-5): Tabii Spor1

23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (0-3): Tabii Spor

23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-1) Tabii Spor2

18 Mart Çarşamba:

20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1) Tabii Spor

23.00 Liverpool (İngiltere) - Galatasaray (0-1): TRT 1

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1): Tabii Spor 1

23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5) Tabii Spor