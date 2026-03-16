TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta çeyrek finale yükselen takımlar belli oluyor. Devler Ligi'nin son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek final etabına yükselecek olan takımlar netlik kazanacak. Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etti. İngiltere'de oynanacak olan rövanş mücadelesine avantajlı olarak giden sarı-kırmızılılar, skoru korumaları durumunda çeyrek finale biletinin sahibi olacak. Taraftarlar tarafından TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonu kapsamında oynanacak olan bütün son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçları açıklanan bilgilere göre TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Bu kapsamda son 16 turu rövanş maçları kapsamında oynanacak olan karşılaşmaların yayın programı duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre 18 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak olan Liverpool - Galatasaray maçı haricinde bütün karşılaşmalar Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak. Liverpool - Galatasaray maçı ise TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.
17 Mart Salı
20.45 Sporting (Portekiz) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3): Tabii Spor
23.00 Chelsea (İngiltere) - PSG (Fransa) (2-5): Tabii Spor1
23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (0-3): Tabii Spor
23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-1) Tabii Spor2
18 Mart Çarşamba:
20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1) Tabii Spor
23.00 Liverpool (İngiltere) - Galatasaray (0-1): TRT 1
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1): Tabii Spor 1
23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5) Tabii Spor