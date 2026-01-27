TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları yayın bilgileri! 28 Ocak Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu öncesinde son maçlar bu hafta oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Manchester City ile 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 23.00'de karşı karşıya gelecek. UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre sarı-kırmızılıların maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Kritik karşılaşmada sarı-kırmızılılar galibiyet alırsa ligi daha üst sıralarda bitirerek gelirini artıracak. Manchester City ise ilk 8 ihtimali için sahada olacak. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının son maçları TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor'dan yayınlanacak. Taraftarlar tarafından Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacağı ise araştırılmaya başlandı.
Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin maçları TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanıyor. Bu kapsamda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftası kapsamında oynayacağı Manchester City karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı vatandaşlar TRT 1 ekranlarından takip edebilecekler.
Şampiyonlar Ligi kapsamında 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşmalardan sadece Manchester City - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar aynı zamanda canlı olarak TRT 1'in resmi internet sitesi üzerinden de izleyebilecekler.
Şampiyonlar Ligi kapsamında 28 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak olan Manchester City - Galatasaray maçı haricinde tamamı Tabii Spor ekranlarından izlenebilecek. Tabii Spor'dan yayınlanacak olan karşılaşmaların listesi şöyle:
28 Ocak 2026 Çarşamba 23.00
Athletic Bilbao - Sporting Lizbon
Liverpool - Karabağ
Barcelona - Kopenhag
Monaco - Juventus
Ajax - Olympiakos
PSG - Newcastle United
Borussia Dortmund - Inter
Napoli - Chelsea
Eintracht Frankfurt - Tottenham
Atletico Madrid - Bodo/Glimt
Leverkusen - Villarreal
Arsenal - Kairat
Pafos - Slavia Prag
Club Brugge - Marsilya
Benfica - Real Madrid
Union Saint-Gilloise - Atalanta
PSV - Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasının maçları TRT Spor ekranlarından yayınlanmayacak. TRT Spor'un resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 28 Ocak 2026 Çarşamba günü yayın akışı şöyle:
05.35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06.25 Kalk Gidelim
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Çizmeli Kedi: Son Dilek
21.45 Maç Önü
23.00 Manchester City - Galatasaray