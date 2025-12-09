Menü Kapat
Benim Sayfam
Canlı Yayın
11°
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı! 9 Aralık Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

9 Aralık 2025 TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, yayın akışı ile belli oldu. 9 Aralık 2025 Salı günü yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları ve gün boyunca TRT 1 ile TRT Spor ekranlarında yer alacak programlar açıklandı. Futbolseverler, akşam saatlerinde oynanacak grup müsabakalarının başlangıç saatlerini ve kanallarını öğrenmek için TRT Spor ve TRT 1 yayın akışını araştırıyor. İşte TRT Spor ve TRT 1 9 Aralık yayın akışı…

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı! 9 Aralık Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 18:31

’nin 9 Aralık maç takvimi belli oldu ve karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar açıklandı. ve ’un gün boyu sürecek yayın akışı da izlence listeleriyle duyuruldu.

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı! 9 Aralık Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 ARALIK 2025

TRT 1’in 9 Aralık tarihli yayın akışı, gündüz kuşağından akşam kuşağına kadar farklı içeriklerden oluşuyor. Akşam saatlerinde Ana Haber bülteninin ardından “İddiaların Aksine” ve “Mehmed: Fetihler Sultanı” izleyiciyle buluşuyor. Günün dikkat çeken karşılaşması olan mücadelesi ise gece saatlerinde canlı olarak ekranlara geliyor.

Kanalın maç yayını nedeniyle gece kuşağı programlarında değişikliğe gidildi. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi maçının başlama saatleri doğrultusunda yayın akışını takip ederek karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından izleyebilecek.

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı! 9 Aralık Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

TRT 1 yayın akışı 9 Aralık 2025:

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber (Canlı)

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23.00 Monaco - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları (Canlı)

01.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı! 9 Aralık Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 9 ARALIK 2025

TRT Spor’un 9 Aralık yayın akışı, gün boyunca canlı spor programları ve karşılaşmalarla devam ediyor. Akşam saatlerinde BKT Eurocup Basketbol karşılaşması Beşiktaş Gain - Lietkabelis Panevezys mücadelesi yayınlanırken, devamında Maç Özel programı ekranlara geliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Bayern Münih – Sporting karşılaşması iki farklı yayında izleyicilere sunuluyor.

Kanalın yayın akışı, spor gündemini yakından takip eden izleyicilere farklı branşlardan içerikler sağlıyor. Canlı yayınlanan basketbol ve müsabakalarının yanı sıra spor programları da saatlik aralıklarla ekrana geliyor. Gün sonunda ise Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yeniden yayını sporseverlerle buluşuyor.

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı! 9 Aralık Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

TRT Spor yayın akışı 9 Aralık 2025:

17.30 Dünyadan Spor (Canlı)

18.00 Spor Merkezi (Canlı)

20.00 BKT Eurocup Basketbol Karşılaşması Beşiktaş Gain-Lıetkabelıs Panevezys (Canlı)

22.00 Maç Özel (Canlı)

23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol Karşılaşması Bayern Münih – Sporting (Tekrar)

23.45 Maç Özel (Canlı)

TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı! 9 Aralık Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

9 Aralık tarihinde oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yayın programı belirlenen saatlerde farklı kanallarda ekranlara gelecek. Akşam 18.30’da başlayan Kairat Olympiakos mücadelesi Tabii Spor ekranlarında yer alırken, 20.45’te başlayacak Bayern Münih Sporting karşılaşması yine Tabii Spor üzerinden yayınlanacak.

9 Aralık bugünkü Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanallar şöyle:

18.30 Kairat - Olympiakos (Tabii Spor)

20.45 Bayern Münih - Sporting (Tabii Spor)

23.00 Monaco - Galatasaray (TRT 1)

23.00 Inter - Liverpool (Tabii Spor)

23.00 Tottenham - Slavia Prag (Tabii Spor 4)

23.00 Union Saint-Gilloise - Olimpik Marsilya (Tabii Spor 5)

23.00 Barcelona - Eintracht Frankfurt (Tabii Spor 1)

23.00 Atalanta - Chelsea (Tabii Spor 2)

23.00 PSV - Atletico Madrid (Tabii Spor 3)

#Futbol
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#trt 1
#Monaco
#avrupa futbol şampiyonası
#trt spor
#Aktüel
