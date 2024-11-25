TRT 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

25 Kasım 2024 13:57 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 14:08

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Lig'inde yarış devam ediyor. Tüm takımlar galibiyet için mücadele ederken oynanan müsabakalar tüm dünya tarafından takip ediliyor. Futbolseverler TRT 1'de yayınlanacak olan Avrupa Ligi maçlarını araştırdı.