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TRT 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 13:57 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 14:08
TRT 1 ve TRT Spor&#039;dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları belli oldu

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Lig'inde yarış devam ediyor. Tüm takımlar galibiyet için mücadele ederken oynanan müsabakalar tüm dünya tarafından takip ediliyor. Futbolseverler TRT 1'de yayınlanacak olan Avrupa Ligi maçlarını araştırdı.

Dünyanın her yerinde ilgiyle izlenen UEFA​ liglerinde şampiyonluk yarışı sürüyor.

3 yıllık yayın haklarının alınması üzerine 3 günde oynanacak olan 33 maç canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmalar 26 Kasım ile 28 Kasım aralığında oynanacak.

TRT​ 1, TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK OLAN ŞAMPİYONLAR VE AVRUPA LİGİ​ MAÇLAR HANGİSİ?

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi’nde yarış devam ederken 26,27 ve 28 Kasım'da birçok karşılaşma oynanacak.

3 gün içerisinde 33 müsabaka oynanırken TRT 1, TRT Spor ekranlarında da canlı olarak yayınlanacak.

TRT, Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi​ yayın haklarını 3 yıllığına almıştı. Türk takımlarının müsabakaları ücretsiz olarak izlenirken yabancı takım müsabakaları tabii ekranlarında yayınlanacak.

TRT 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları belli oldu - 1. Resim

Yayınlanacak olan karşılaşmalar şöyle:

26 Kasım Salı

S. Bratislava - Milan

Sparta Prag - Atletico Madrid

Barcelona - Brest

Bayern Münih - PSG

Manchester City - Feyenoord

Inter - Leipzig

Sporting - Arsenal

Bayer Leverkusen - Salzburg

Young Boys - Atalanta

TRT 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları belli oldu - 2. Resim

27 Kasım Çarşamba:

Başakşehir - Petrocub

Kızılyıldız - Stuttgart

Sturm Graz - Girona

Monaco - Benfica

Liverpool - Real Madrid

Aston Villa - Juventus

PSV Eindhoven - S. Donetsk

D. Zagreb - Dortmund

Bologna - Lille

Celtic - Club Brugge

TRT 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları belli oldu - 3. Resim

28 Kasım Perşembe:

Astana - Vitoria

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv

AZ Alkmaar - Galatasaray

Karabağ - O. Lyon

Anderlecht - Porto

Heidenheim - Chelsea

Lazio - Ludogorets

Slavia Prag - Fenerbahçe

Tottenham - Roma

Manchester United - Bodo/Glimt

Real Sociedad - Ajax

Nice - Rangers

Braga - Hoffenheim

Twente - U.S. Gilloise

TRT SPOR'DA HANGİ MAÇLAR YAYINLANACAK?

UEFA liglerinde oynanacak olan müsabakaların programı belli oldu. Türk takımların karşılaşmaları ücretsiz olarak ekranlara gelecek.

TRT 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları belli oldu - 4. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ​ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

En büyük futbol organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Oynanacak olan müsabakalar TRT 1, TRT Spor ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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