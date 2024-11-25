TRT 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları belli oldu
UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Lig'inde yarış devam ediyor. Tüm takımlar galibiyet için mücadele ederken oynanan müsabakalar tüm dünya tarafından takip ediliyor. Futbolseverler TRT 1'de yayınlanacak olan Avrupa Ligi maçlarını araştırdı.
Dünyanın her yerinde ilgiyle izlenen UEFA liglerinde şampiyonluk yarışı sürüyor.
3 yıllık yayın haklarının alınması üzerine 3 günde oynanacak olan 33 maç canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmalar 26 Kasım ile 28 Kasım aralığında oynanacak.
TRT 1, TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK OLAN ŞAMPİYONLAR VE AVRUPA LİGİ MAÇLAR HANGİSİ?
UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi’nde yarış devam ederken 26,27 ve 28 Kasım'da birçok karşılaşma oynanacak.
3 gün içerisinde 33 müsabaka oynanırken TRT 1, TRT Spor ekranlarında da canlı olarak yayınlanacak.
TRT, Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi yayın haklarını 3 yıllığına almıştı. Türk takımlarının müsabakaları ücretsiz olarak izlenirken yabancı takım müsabakaları tabii ekranlarında yayınlanacak.
Yayınlanacak olan karşılaşmalar şöyle:
26 Kasım Salı
S. Bratislava - Milan
Sparta Prag - Atletico Madrid
Barcelona - Brest
Bayern Münih - PSG
Manchester City - Feyenoord
Inter - Leipzig
Sporting - Arsenal
Bayer Leverkusen - Salzburg
Young Boys - Atalanta
27 Kasım Çarşamba:
Başakşehir - Petrocub
Kızılyıldız - Stuttgart
Sturm Graz - Girona
Monaco - Benfica
Liverpool - Real Madrid
Aston Villa - Juventus
PSV Eindhoven - S. Donetsk
D. Zagreb - Dortmund
Bologna - Lille
Celtic - Club Brugge
28 Kasım Perşembe:
Astana - Vitoria
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv
AZ Alkmaar - Galatasaray
Karabağ - O. Lyon
Anderlecht - Porto
Heidenheim - Chelsea
Lazio - Ludogorets
Slavia Prag - Fenerbahçe
Tottenham - Roma
Manchester United - Bodo/Glimt
Real Sociedad - Ajax
Nice - Rangers
Braga - Hoffenheim
Twente - U.S. Gilloise
TRT SPOR'DA HANGİ MAÇLAR YAYINLANACAK?
UEFA liglerinde oynanacak olan müsabakaların programı belli oldu. Türk takımların karşılaşmaları ücretsiz olarak ekranlara gelecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
En büyük futbol organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Oynanacak olan müsabakalar TRT 1, TRT Spor ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.