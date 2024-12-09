TRT 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi maçları netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

09 Aralık 2024 09:13 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 09:29

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa, Şampiyonlar ve Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Milyonlarca taraftarın yakından takip ettiği liglerde Türk takımları da ülkemizi temsil ediyor. Karşılaşmaları canlı olarak izlemek isteyenler ise TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından takip edebilecek.

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yayınlandığı kanal taraftarın gündemine yerleşti. TRT​ ekranları üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan müsabakaların saati ve tarihi de belli oldu. TRT 1 VE TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK OLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi müsabakaları TRT ekranlarıyla aracılığıyla izleyicinin karşısına çıkıyor. TRT, liglerin yayın haklarını 3 seneliğine almıştı. Böylece Türk takımlarının karşılaşmaları ücretsiz olarak izlenebiliyor. Yabancı takımların karşılaşmaları ise tabii Spor üzerinden izlenecek. HANGİ MAÇLAR TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK? 10 Aralık akşamının programı Dinamo Zagreb - Celtic | 20:45 | Tabii Spor

Girona - Liverpool | 20:45 | TRT Spor

Atalanta - Real Madrid | 23:00 | Tabii Spor

Brest - PSV | 23:00 | Tabii Spor

Club Brugge - Sporting Lisbon | 23:00 | Tabii Spor

Bayer Leverkusen - Inter | 23:00 | Tabii Spor

Leipzig - Aston Villa | 23:00 | TRT Spor

Salzburg - PSG | 23:00 | Tabii Spor

Shakhtar Donetsk - Bayern Münih | 23:00 | Tabii Spor 11 Aralık Çarşamba gününün takvimi UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid - Slovan Bratislava | 20:45 | Tabii Spor

Lille - Sturm Graz | 20:45 | TRT Spor

Milan - Kızılyıldız | 23:00 | Tabii Spor

Arsenal - Monaco | 23:00 | Tabii Spor

Benfica - Bologna | 23:00 | TRT Spor

B.Dortmund - Barcelona | 23:00 | Tabii Spor

Feyenoord - Sparta Prag | 23:00 | Tabii Spor

Juventus - Manchester City | 23:00 | Tabii Spor

Stuttgart - Young Boys | 23:00 | Tabii Spor UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Athletic Bilbao | 18:30 | TRT 1 12 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR? UEFA Avrupa Ligi Roma - Braga | 20:45 | Tabii Spor

Hoffenheim - FCSB | 20:45 | Tabii Spor

Ludogorets - AZ Alkmaar | 20:45 | Tabii Spor

Malmö - Galatasaray | 20:45 | TRT 1

Olympiakos - Twente | 20:45 | Tabii Spor

PAOK - Ferencvaros | 20:45 | Tabii Spor

Viktoria Plzen - Manchester Utd | 20:45 | Tabii Spor

St.Gilloise - Nice | 20:45 | Tabii Spor

Ajax - Lazio | 23:00 | Tabii Spor

Bodo Glimt - Beşiktaş | 23:00 | TRT 1

Elfsborg - Karabağ | 23:00 | Tabii Spor

Porto - Midtjylland | 23:00 | Tabii Spor

Lyon - Eintracht Frankfurt | 23:00 | Tabii Spor

Maccabi Tel Aviv - RFS | 23:00 | Tabii Spor

Glasgow Rangers - Tottenham | 23:00 | Tabii Spor

Real Sociedad - Dinamo Kiev | 23:00 | Tabii Spor

Slavia Prag - Anderlecht | 23:00 | Tabii Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi FC Astana - Chelsea | 18:30 | Tabii Spor

Başakşehir - Heidenheim | 20:45 | TRT Spor

Kopenhag - Hearts | 20:45 | Tabii Spor

Fiorentina - LASK | 20:45 | Tabii Spor

Petrocub - Real Betis | 20:45 | Tabii Spor AVRUPA LİGİ​ MAÇLARI HANGİ KANALDA? Liglerde oynanacak olan karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve tabii Spor aracılığıyla yayınlanacak. İlgili Haberler Fenerbahçe - Athletic Bilbao maç biletleri satışa çıktı mı? Bilet fiyatları bekleniyordu Benfica Bologna maçında Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'i gündemde