TRT 1 ve TRT Spor'dan yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans ligi maçları netleşti
Tüm dünyanın yakından takip ettiği Avrupa, Şampiyonlar ve Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Milyonlarca taraftarın yakından takip ettiği liglerde Türk takımları da ülkemizi temsil ediyor. Karşılaşmaları canlı olarak izlemek isteyenler ise TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından takip edebilecek.
Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının yayınlandığı kanal taraftarın gündemine yerleşti.
TRT ekranları üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan müsabakaların saati ve tarihi de belli oldu.
TRT 1 VE TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK OLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi müsabakaları TRT ekranlarıyla aracılığıyla izleyicinin karşısına çıkıyor.
TRT, liglerin yayın haklarını 3 seneliğine almıştı. Böylece Türk takımlarının karşılaşmaları ücretsiz olarak izlenebiliyor. Yabancı takımların karşılaşmaları ise tabii Spor üzerinden izlenecek.
HANGİ MAÇLAR TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK?
10 Aralık akşamının programı
Dinamo Zagreb - Celtic | 20:45 | Tabii Spor
Girona - Liverpool | 20:45 | TRT Spor
Atalanta - Real Madrid | 23:00 | Tabii Spor
Brest - PSV | 23:00 | Tabii Spor
Club Brugge - Sporting Lisbon | 23:00 | Tabii Spor
Bayer Leverkusen - Inter | 23:00 | Tabii Spor
Leipzig - Aston Villa | 23:00 | TRT Spor
Salzburg - PSG | 23:00 | Tabii Spor
Shakhtar Donetsk - Bayern Münih | 23:00 | Tabii Spor
11 Aralık Çarşamba gününün takvimi
UEFA Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid - Slovan Bratislava | 20:45 | Tabii Spor
Lille - Sturm Graz | 20:45 | TRT Spor
Milan - Kızılyıldız | 23:00 | Tabii Spor
Arsenal - Monaco | 23:00 | Tabii Spor
Benfica - Bologna | 23:00 | TRT Spor
B.Dortmund - Barcelona | 23:00 | Tabii Spor
Feyenoord - Sparta Prag | 23:00 | Tabii Spor
Juventus - Manchester City | 23:00 | Tabii Spor
Stuttgart - Young Boys | 23:00 | Tabii Spor
UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe - Athletic Bilbao | 18:30 | TRT 1
12 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi
Roma - Braga | 20:45 | Tabii Spor
Hoffenheim - FCSB | 20:45 | Tabii Spor
Ludogorets - AZ Alkmaar | 20:45 | Tabii Spor
Malmö - Galatasaray | 20:45 | TRT 1
Olympiakos - Twente | 20:45 | Tabii Spor
PAOK - Ferencvaros | 20:45 | Tabii Spor
Viktoria Plzen - Manchester Utd | 20:45 | Tabii Spor
St.Gilloise - Nice | 20:45 | Tabii Spor
Ajax - Lazio | 23:00 | Tabii Spor
Bodo Glimt - Beşiktaş | 23:00 | TRT 1
Elfsborg - Karabağ | 23:00 | Tabii Spor
Porto - Midtjylland | 23:00 | Tabii Spor
Lyon - Eintracht Frankfurt | 23:00 | Tabii Spor
Maccabi Tel Aviv - RFS | 23:00 | Tabii Spor
Glasgow Rangers - Tottenham | 23:00 | Tabii Spor
Real Sociedad - Dinamo Kiev | 23:00 | Tabii Spor
Slavia Prag - Anderlecht | 23:00 | Tabii Spor
UEFA Avrupa Konferans Ligi
FC Astana - Chelsea | 18:30 | Tabii Spor
Başakşehir - Heidenheim | 20:45 | TRT Spor
Kopenhag - Hearts | 20:45 | Tabii Spor
Fiorentina - LASK | 20:45 | Tabii Spor
Petrocub - Real Betis | 20:45 | Tabii Spor
AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Liglerde oynanacak olan karşılaşmalar TRT 1, TRT Spor ve tabii Spor aracılığıyla yayınlanacak.