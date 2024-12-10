TRT Spor yayın akışına göre bu akşam yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları netleşti
Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği UEFA Şampiyonlar Lig'inde yarış sürüyor. TRT'nin 3 yıllık yayın haklarını alması üzerine ligde oynanacak olan karşılaşmalar canlı olarak yayınlanacak.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak olan maçların saati ve yayıncısı duyurulmuştu.
TRT SPOR YAYIN AKIŞI 10 ARALIK SALI
Bu akşam TRT Spor yayın akışı şöyle:
06:58 | İstiklal Marşı
07:00 | İLK BASKI (Canlı)
08:55 | Spor Takvimi
09:00 | İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
09:15 | ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLLER
09:40 | DEPLASMAN LEZZETLERİ
10:00 | SPOR BÜLTENİ (Canlı)
11:00 | SPOR MANŞET (Canlı)
12:00 | GÜN ORTASI (Canlı)
13:00 | MUHABİR SAATİ (Canlı)
14:00 | SPOR STÜDYOSU (Canlı)
16:00 | HEDEF SÜPER LİG (Canlı)
17:30 | DÜNYADAN SPOR (Canlı)
18:00 | SPOR MERKEZİ (Canlı)
19:30 | AVRUPA STÜDYOSU (Canlı)
20:45 | ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI GIRONA - LIVERPOOL (Canlı)
22:45 | AVRUPA VİTRİNİ
22:50 | ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLLER
23:00 | ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI LEIPZIG - ASTON VILLA (Canlı)
01:00 | AVRUPA STÜDYOSU (Canlı)
02:30 | ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI ATALANTA - REAL MADRİD
04:15 | ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI B. LEVERKUSEN - INTER
06:00 | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA?
20:45 | Dinamo Zagreb - Celtic | tabii Spor
20:45 | Girona - Liverpool | TRT Spor, CBC Sport
23:00 | Atalanta - Real Madrid | CBC Sport, tabii Spor
23:00 | Brest - PSV | tabii Spor 5
23:00 | Club Brugge - Sporting Lisbon | tabii Spor 4
23:00 | Bayer Leverkusen - Inter | tabii Spor 1
23:00 | Leipzig - Aston Villa | TRT Spor
23:00 | Salzburg - PSG | tabii Spor 3
23:00 | Shakhtar Donetsk - Bayern Münih | tabii Spor 2