TRT Spor yayın akışına göre bu akşam yayınlanacak Şampiyonlar Ligi maçları netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

10 Aralık 2024 15:37 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:39

Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği UEFA Şampiyonlar Lig'inde yarış sürüyor. TRT'nin 3 yıllık yayın haklarını alması üzerine ligde oynanacak olan karşılaşmalar canlı olarak yayınlanacak.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. TRT 1 ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak olan maçların saati ve yayıncısı duyurulmuştu. TRT SPOR YAYIN AKIŞI 10 ARALIK SALI Bu akşam TRT Spor yayın akışı şöyle: 06:58 | İstiklal Marşı

07:00 | İLK BASKI (Canlı)

08:55 | Spor Takvimi

09:00 | İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)

09:15 | ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLLER

09:40 | DEPLASMAN LEZZETLERİ

10:00 | SPOR BÜLTENİ (Canlı)

11:00 | SPOR MANŞET (Canlı) 12:00 | GÜN ORTASI (Canlı)

13:00 | MUHABİR SAATİ (Canlı)

14:00 | SPOR STÜDYOSU (Canlı)

16:00 | HEDEF SÜPER LİG (Canlı)

17:30 | DÜNYADAN SPOR (Canlı)

18:00 | SPOR MERKEZİ (Canlı)

19:30 | AVRUPA STÜDYOSU (Canlı)

20:45 | ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL​ KARŞILAŞMASI GIRONA​ - LIVERPOOL​ (Canlı)

22:45 | AVRUPA VİTRİNİ

22:50 | ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLLER

23:00 | ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI LEIPZIG - ASTON VILLA (Canlı)

01:00 | AVRUPA STÜDYOSU (Canlı)

02:30 | ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI ATALANTA - REAL MADRİD

04:15 | ŞAMPİYONLAR LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI B. LEVERKUSEN - INTER

06:00 | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ KANALDA? 20:45 | Dinamo Zagreb - Celtic | tabii Spor

20:45 | Girona - Liverpool | TRT Spor, CBC Sport

23:00 | Atalanta - Real Madrid | CBC Sport, tabii Spor 23:00 | Brest - PSV | tabii Spor 5

23:00 | Club Brugge - Sporting Lisbon | tabii Spor 4

23:00 | Bayer Leverkusen - Inter | tabii Spor 1

23:00 | Leipzig - Aston Villa | TRT Spor

23:00 | Salzburg - PSG | tabii Spor 3

23:00 | Shakhtar Donetsk - Bayern Münih | tabii Spor 2 İlgili Haberler Beşiktaş - Bodo Glimt maçının hakemi Filip Glova oldu! Daha önce yönettiği tüm maçlar