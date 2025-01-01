TRT 2'den 2025 Ocak ayı boyunca yayınlanacak filmler belli oldu
Kültür ve sanat alanında tematik yayın yapan TRT 2 kanalının 2025 Ocak ayı boyunca yayınlayacağı filmler açıklandı. Vatandaşlar tarafından 2025 Ocak TRT 2 filmler ve saatleri merak ediliyor. 1 Ocak'ta ilk olarak Buğday adlı film yayınlanacak.
Edebiyat, tarih, müzik, tiyatro ve felsefe gibi alanlarda yapılan programları yayınlayan tematik kanal TRT 2'de, 2025 Ocak ayı boyunca her gün bir filmin yayınlanacağı açıklandı.
Sinemaseverler tarafından yayınlanacak bu filmlerin hangileri olduğu merak ediliyor.
TRT 2'DEN YAYINLANACAK FİLMLER OCAK 2025?
TRT 2 tarafından açıklanan bilgilere göre sinemaseverler 2025 Ocak ayı boyunca her gün saat 21.30'da birçok ödüllü ve prestijli filmi izleme şansı bulacak.
Yayınlanacak filmlerin arasında Toprağın Ötesinde, Gökteki Kale, Komşum Totoro, Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi, Yürüyen Şato gibi popüler yapımlar da yer alıyor.
Bugün (1 Ocak 2025 Çarşamba) ilk olarak saat 21.30'da Buğday adlı film yayınlanacak.
TRT 2'nin Ocak ayı boyunca yayınlayacağı filmlerin listesi şöyle:
- 1 Ocak - Buğday
- 2 Ocak - Cenneti Beklerken
- 3 Ocak - Louis Wain'in Renkli Dünyası
- 4 Ocak - Ayakkabılı Deniz Kabuğu Marcel
- 5 Ocak - Adadaki Hazine
- 6 Ocak - Memoria
- 7 Ocak - Semret
- 8 Ocak - Nokta
- 9 Ocak - Komşum Totoro
- 10 Ocak - Bayan Lowry ve Oğlu
- 11 Ocak Belfast
- 12 Ocak Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi
- 13 Ocak Oyunbozan
- 14 Ocak 200 Metre
- 15 Ocak Gölgeler ve Suretler
- 16 Ocak Yürüyen Şato
- 17 Ocak Gizli Bir Yaşam
- 18 Ocak Bir Numara
- 19 Ocak Küs Kardeşler Limited Şirketi
- 20 Ocak Hatıra Kutusu
- 21 Ocak Sefer Tası
- 22 Ocak Mavzer
- 23 Ocak Gökteki Kale
- 24 Ocak Toprağın Gölgesinde
- 25 Ocak Borg/McEnroe
- 26 Ocak Miraciyye Saklı Miras
- 27 Ocak Sessiz Kız
- 28 Ocak Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol
- 29 Ocak Kalandar Soğuğu
- 30 Ocak Küçük Cadı Kiki
- 31 Ocak Kazananlar Kulübü