Trump coin nedir, nasıl alınır? Sosyal medya hesabından yeni coini duyurdu

18 Ocak 2025 14:18 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:25

Trump meme coin çıkardığını sosyal medyada paylaştı. ABD başkanlık seçimlerinde kazanan isim olan Donald Trump, yeni bir coin çıkardığını sosyal medya hesabıdan duyurdu. TRUMP adıyla yeni bir “meme coin” çıkarıldığının paylaşılmasının ardından satın alınacak yer ve yorumları da merak konusu oldu.

Donald Trump​, ABD seçimleri sonrası kazanan olurken 20 Ocak itibarıyla göreve başlayacak. X platformu üzerinden yaptığı paylaşım ile "TRUMP" adından yeni coin çıkardığını duyurdu. Yatırımcılar ise coinin fiyatını ve nereden alınacağını araştırmaya başladı.

TRUMP COİN NEDİR, NASIL ALINIR?

Donald Trump, piyasaya sürülen yeni bir kripto para birimini paylaştı. ABD başkanlık seçimlerinde kazanan isim olan Trump, 20 Ocak'ta görevi devralıyor. X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda “Çok özel Trump topluluğuma katılın. İyi eğlenceler.” ifadelerine yer vererek yeni coini duyurdu.

Coinmarketcap verilerine göre son 24 saatte değeri %92,5 arttı. TRUMP adlı meme coin’in piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyelerine ulaştı.

TRUMP coin’in Solano ağı üzerinden çıkarıldığı görünürken Trump, 200 milyon coinin dolaşımda olduğu da görüldü.

Coinin dakikalar içerisinde artan değeri ise yatırımcının gündemine yerleşti.

TRUMP MEME COİN YORUMLARI

Donald Trump, X hesabı üzerinden meme coin çıkardığını paylaştı. Dünyanın gündeminde yer alan coin kısa sürede ilgi gördü. Son 24 saatte değeri %92,5 artarken piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyelerine çıktı. 200 milyon coinin dolaşımda olduğu da dikkat çekti