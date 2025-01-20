Trump göreve başladı mı? İlk kararnameleri imzaladı

20 Ocak 2025 20:22 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 20:23

Donald Trump, Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı oldu. Geleneksel kilise ayini ve Beyaz Saray'daki çay içme seremonisinin ardından Trump, Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin etti. Trump'ın ikinci başkanlık dönemi, açılış konuşmaları, resmi belgelerin imzalanması ve destekçilerine hitap etmesiyle dolu bir programla başladı.

Donald Trump​, resmi törenle ABD'nin 47. başkanı olarak göreve başladı.

TRUMP GÖREVE BAŞLADI MI?

Donald Trump resmen ABD'nin 47. başkanı olarak göreve başladı. Kongre binasında, Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin ederek görevine başlayan Trump, ikinci başkanlık dönemine adım attı. Sabahın erken saatlerinde St. John's Kilisesi'nde bir ayinle başlayan gün, Beyaz Saray'da Biden​ ile yapılan geleneksel çay içme seremonisi ile devam etti.

Trump'ın programı, Kongre'deki yemin töreni, seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin etmesi, açılış konuşmaları, resmi belgelerin imzalanması ve destekçilerine hitap etmesiyle doluydu. Soğuk hava nedeniyle dış mekan etkinlikleri kapalı alanda gerçekleşti.

Trump, günün sonunda Beyaz Saray'a dönerek bir dizi başkanlık kararnamesine imza atacak ve üç farklı başkanlık balosuna katılacak.

TRUMP NE ZAMAN YEMİN ETTİ?

Donald Trump, ABD doğu saatiyle öğlen 12.00'de yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı oldu.

TRUMP'IN YEMİN TÖRENİNDE KİMLER VARDI?

Trump, eşi Melania Trump ve aile üyeleriyle birlikte St. John's Kilisesi'nde ayine katıldı; törende Biden ve Jill Biden da hazır bulundu.

TRUMP, YEMİN TÖRENİNDEN SONRA NE YAPTI?

Yemin töreninden sonra Trump, Kongre binasında belgeleri doldurdu, öğle yemeği verdi, Capital One Arena'da destekçilerine hitap etti ve Beyaz Saray'da kararnameler imzaladı.