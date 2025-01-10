Trump ne zaman göreve gelecek belli oldu

10 Ocak 2025 14:29 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 14:37

ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih dünyanın gündeminde yer aldı. 5 Kasım 2024 gerçekleşen seçim sonucunda kazanan isim olmuştu. Göreve başlayacağı tarih bekleniyor.

AB'den Trump mesajı: Dört gözle bekliyoruz

AB'den Trump mesajı: Dört gözle bekliyoruz

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim süreci tamamlandı. ABD'nin 37. Başkanı olmasının üzerine göreve başlayacağı tarih dünyanın her yerinde merak konusu oldu. Seçim 5 Kasım 2024'te gerçekleşmişti.

TRUMP NE ZAMAN GÖREVE GELECEK?

2017 ile 2021 aralığında Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olarak görev alan Trump, 5 Kasım 2024'te gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde kazanan isim oldu.

Göreve başlayacağı tarih ise 20 Ocak olarak belirlendi. 47. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak 20 Ocak'tan sonra göreve başlayacak.

6 Ocak 2025 tarihinde kongre sonuçları resmen onaylamak için toplandı. Onay sonrasında 2 hafta civarı süre sonra başkan ve başkan yardımcısı yemin ederek göreve başlayacak.

ÖNCEKİ ABD SEÇİM SONUCU NE ZAMAN SONUÇLANMIŞTI?

3 Kasım 2020 tarihinde yapılan seçimde oy sayımı 4 günde tamamlanmıştı. 277 delegeye ulaşan Joe Biden, 46. başkan olmuştu.

George W. Bush ve Al Gore arasında olan 7 Kasım 2000 seçiminde sonuçlar uzun süre açıklanmamıştı. 537 oy alan Bush, ABD'nin 43'üncü başkanı olarak belirlenmişti.