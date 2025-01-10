Trump ne zaman göreve gelecek belli oldu
ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacağı tarih dünyanın gündeminde yer aldı. 5 Kasım 2024 gerçekleşen seçim sonucunda kazanan isim olmuştu. Göreve başlayacağı tarih bekleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim süreci tamamlandı. ABD'nin 37. Başkanı olmasının üzerine göreve başlayacağı tarih dünyanın her yerinde merak konusu oldu. Seçim 5 Kasım 2024'te gerçekleşmişti.
TRUMP NE ZAMAN GÖREVE GELECEK?
2017 ile 2021 aralığında Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olarak görev alan Trump, 5 Kasım 2024'te gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde kazanan isim oldu.
Göreve başlayacağı tarih ise 20 Ocak olarak belirlendi. 47. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak 20 Ocak'tan sonra göreve başlayacak.
6 Ocak 2025 tarihinde kongre sonuçları resmen onaylamak için toplandı. Onay sonrasında 2 hafta civarı süre sonra başkan ve başkan yardımcısı yemin ederek göreve başlayacak.
ÖNCEKİ ABD SEÇİM SONUCU NE ZAMAN SONUÇLANMIŞTI?
3 Kasım 2020 tarihinde yapılan seçimde oy sayımı 4 günde tamamlanmıştı. 277 delegeye ulaşan Joe Biden, 46. başkan olmuştu.
George W. Bush ve Al Gore arasında olan 7 Kasım 2000 seçiminde sonuçlar uzun süre açıklanmamıştı. 537 oy alan Bush, ABD'nin 43'üncü başkanı olarak belirlenmişti.