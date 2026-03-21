Trump talimat verdi: 6G’yi hazır edin

Trump yönetimi, 6G teknolojisinin beklenenden daha erken devreye alınması için bastırıyor. Qualcomm’un bu sabah yaptığı açıklamaya göre, Washington’un beklentisi 6G’nin 2028 yazında Los Angeles’ta düzenlenecek Olimpiyatlar’a yetişmesi.
Bu mesajı kamuoyuna taşıyan isim, Qualcomm’un küresel kamu politikaları ve kamu ilişkilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Nate Tibbit oldu. Tibbit, Politico’nun düzenlediği 6G odaklı etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD hükümetinin süreci yakından izlediğini ve takvimin hızlandırılmasına özel önem verdiğini söyledi.
Tibbit’in aktardığına göre Trump yönetimi, 6G’nin 2029’a kadar hazır hale gelmesini istiyor. Hatta bununla da yetinmiyor; 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları için Qualcomm’dan en az üç ticari cihaz hazırlanması bekleniyor.
Ancak bu hedef kağıt üstünde iddialı duruyor. Çünkü yalnızca cihaz geliştirmek yetmiyor; altyapının kurulması ve gerekli yasal düzenlemelerin de zamanında tamamlanması gerekiyor. İşin zor kısmı da biraz burada başlıyor.
6G için küresel standardizasyon süreci henüz tamamlanmış değil. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU), IMT-2030 çerçevesi kapsamında teknoloji başvurularını 2027’de kabul etmeye başlaması, sürecin ise 2029’un başına kadar sürmesi bekleniyor.
Bunun ardından ITU, hangi teknolojinin IMT-2030 standardı olarak kabul edileceğine karar verecek. Bu aşamanın da 2030’da tamamlanması öngörülüyor.
Benzer şekilde 3GPP de ilk 6G standardı olacak Release 21 üzerinde çalışıyor. Fakat burada da tablo çok farklı değil. Standardın netleşmesinin, IMT-2030 çerçevesinin 2030’da tamamlanmasıyla paralel ilerlemesi bekleniyor.
Hal böyle olunca, 6G’nin 2028 Olimpiyatları’na yetişmesi açıkçası pek olası görünmüyor.
Bugün hâlâ geliştirilmeye devam eden 5G-Advanced, tamamen bağımsız altyapıya geçişi ve daha yüksek frekans bantlarının kullanımıyla 10 Gbps seviyesinde indirme hızlarını hedefliyor. 6G tarafında ise beklenti daha büyük.
Yeni nesil ağların gecikmeyi tek haneli milisaniyelere indirmesi, terabit seviyesinde veri hızları sunması bekleniyor. Ayrıca yapay zekânın bu altyapının merkezinde çok daha güçlü bir rol üstlenmesi öngörülüyor.
Yine de 6G konusunda her şey net değil. Sektör içinde en büyük tartışmalardan biri, bu yeni nesil bağlantının mevcut 5G-Advanced çekirdek altyapısını kullanıp kullanmayacağı.
Qualcomm, daha düşük gecikme ve daha yüksek verimlilik için daha hafif, daha yeni bir altyapının gerekli olduğunu savunuyor. Yani ortada büyük vaatler var ama detaylar hâlâ tam anlamıyla şekillenmiş değil.