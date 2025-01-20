Trumpcoin sonrasında piyasaya Melania coin geldi! Nereden alınır yatırımcının gündeminde

20 Ocak 2025 09:20 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 09:30

ABD seçimleri sonrası başkan olan Donald Trump geçtiğimiz günlerde yeni coinini sosyal medya hesabından duyurdu. Ardından ise Melania coinin çıktığı duyuruldu. Kripto piyasasında dalgalanmaya sebep olan Trump ve Melania coin yorumları ise yakından takip ediliyor.

Donald Trump​'ın eşi Melania, X platformu​ üzerinden yeni meme coin çıkardığını paylaştı. "MELANIA'yı satın alabilirsiniz" notu ile duyuru yaptı. Kısa sürede değer kazanmasının ardından nereden, nasıl satın alınır araştırıldı.

MELANİA COİN NEDİR?

Trump'ın eşi Melania, X platformu hesabı üzerinden "Resmi Melania Meme yayında! Şimdi $MELANIA'yı satın alabilirsiniz." notu ile yeni coin duyurusunu yaptı.

Geçtiğimiz günlerde de Trump, yeni coinini duyurmuştu ve kısa sürede değer kazanmıştı. Coinmarketcap verilerine göre Melania Meme coin %41 değer kazanırken piyasa değeri 1.7 milyar doları aşmıştı.

MELANİA COİN NEREDEN ALINIR, HANGİ BORSADA?

Bu arada Donald Trump'ın meme coini Official Trump'ta ise büyük dalgalanmalar yaşanmaya devam etti. Gece 12.05'te 74.59 dolardan işlem göre söz konusu kripto para yaklaşık 45 dakika içerisinde 40 dolara kadar geriledi. Bu sabah ise yeniden 60 doların üzerine tırmandı.

Melania coin Solana alt yapısı üzerinden satışa çıkıyor.

TRUMPCOİN NEREDEN ALINIR?

Donald Trump'ın meme coini Official Trump'ta artış sürüyor. Geç saatlerde 74.59 dolardan işlem gören coin, kısa sürede geriledikten sonra yeniden 60 dolar üzerine çıktı.

Trump Coin Solana alt yapısını kullanmakta. Satın almak için yönlendirilen site, ülkemizde kullanıma kapalıdır.