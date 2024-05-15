Trump'ın çocuk bezi taktığı iddia edildi! Destekçilerinden "Gerçek erkekler çocuk bezi takar" pankartı

15 May 2024 11:20 - Güncelleme : 15 May 2024 12:01

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrardan Cumhuriyetçi Parti'den aday olması neredeyse kesin gözüyle bakılıyor

Seçim tarihinin yaklaşması ile birlikte mitingler de düzenlenmeye başladı.

Trump destekçilerinin mitinglerde bez giydiği ve "Gerçek erkekler çocuk bezi takar" yazan pankartlar taşıdığı görüldü.

Sosyal medyada gündem olan olayın nedeni ise merak ediliyor.

Olay Trump'ın davasına katılan eski avukatı Michael Cohen'in sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor.

Cohen, Trump'ın bağırsaklarında problem olduğunu ve bebek bezi kullandığını iddia ederek dalga geçiyor.

Trump'ın bebek bezi giydiğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor.

Ancak destekçilerinin bu durum karşısında provokatif bir tutum benimseyerek mitinglere çocuk bezi ve "gerçek erkekler çocuk bezi giyer" pankartı ile gittiği görüldü.