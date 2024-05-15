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Trump'ın çocuk bezi taktığı iddia edildi! Destekçilerinden "Gerçek erkekler çocuk bezi takar" pankartı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
15 May 2024 11:20 - Güncelleme : 15 May 2024 12:01
Trump&#039;ın çocuk bezi taktığı iddia edildi! Destekçilerinden &quot;Gerçek erkekler çocuk bezi takar&quot; pankartı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin bebek bezi giydiği görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. Vatandaşlar, insanların mitingde neden bebek bezi giydiğini araştırıyor. İşte, detaylar...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrardan Cumhuriyetçi Parti'den aday olması neredeyse kesin gözüyle bakılıyor

Seçim tarihinin yaklaşması ile birlikte mitingler de düzenlenmeye başladı.

Trump destekçilerinin mitinglerde bez giydiği ve "Gerçek erkekler çocuk bezi takar" yazan pankartlar taşıdığı görüldü.

Trump'ın çocuk bezi taktığı iddia edildi! Destekçilerinden

Sosyal medyada gündem olan olayın nedeni ise merak ediliyor. 

Olay Trump'ın davasına katılan eski avukatı Michael Cohen'in sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor.

Cohen, Trump'ın bağırsaklarında problem olduğunu ve bebek bezi kullandığını iddia ederek dalga geçiyor.

Trump'ın çocuk bezi taktığı iddia edildi! Destekçilerinden

Trump'ın bebek bezi giydiğine dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. 

Ancak destekçilerinin bu durum karşısında provokatif bir tutum benimseyerek mitinglere çocuk bezi ve "gerçek erkekler çocuk bezi giyer" pankartı ile gittiği görüldü.

Kaynak: TGRT HABER

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