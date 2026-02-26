Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Trump’tan Meta, Google, Amazon ve OpenAI’ya talimat: Kendiniz üretin

Şubat 26, 2026 11:44
1
Trump’tan Meta, Google, Amazon ve OpenAI’ya talimat: Kendiniz üretin

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada teknoloji dünyasına doğrudan seslendi. Özellikle enerji tüketimi yüksek veri merkezlerini hedef alan Trump, büyük teknoloji şirketlerinin kendi elektrik ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması gerektiğini söyledi.

Trump’a göre mesele basit: Artan veri merkezi yatırımları elektrik talebini yukarı çekiyor, bu da faturaların kabarmasına yol açıyor. Ve açıkçası, bunun bedelini tüketici ödüyor.

2
Trump’tan Meta, Google, Amazon ve OpenAI’ya talimat: Kendiniz üretin

“ESKİ BİR ŞEBEKEMİZ VAR”

Trump konuşmasında, ABD’nin mevcut elektrik altyapısının bu yoğun talebi karşılamakta zorlandığını vurguladı. “Eski bir şebekemiz var. Bu şebeke, ihtiyaç duyulan elektrik miktarını asla karşılayamaz” dedi.

Başkan, şirketlerin kendi santrallerini kurabileceğini belirterek, “Kendi elektriklerini üretecekler” ifadesini kullandı. Bu adımın, yeni tarife ödeyen tüketicileri koruma amacı taşıdığını da sözlerine ekledi.

3
Trump’tan Meta, Google, Amazon ve OpenAI’ya talimat: Kendiniz üretin

v

4
Trump’tan Meta, Google, Amazon ve OpenAI’ya talimat: Kendiniz üretin

SİLİKON VADİSİ’NDE “GÖLGE ŞEBEKE” HAZIRLIĞI

Aslında teknoloji şirketlerinin kendi enerjisini üretme fikri yeni değil. Silikon Vadisi’nde bir süredir veri merkezlerini ana şebekeden bağımsız hale getirme yönünde çalışmalar yürütülüyor. Hedef, adeta “gölge elektrik şebekesi” oluşturmak.

Bu projelerden biri de GW Ranch Projesi. Teksas’ın 8.000 dönümlük rüzgarlı arazisine kurulan dev veri merkezleri, sahip oldukları büyük depolama alanlarıyla Chicago’nun toplam elektrik tüketiminden bile fazla enerji harcayacak kapasitede.

5
Trump’tan Meta, Google, Amazon ve OpenAI’ya talimat: Kendiniz üretin

Benzer off-grid projeler; Teksas, New Mexico, Pensilvanya, Wyoming, Utah, Ohio ve Tennessee gibi birçok eyalette planlanıyor. Üstelik yalnızca onaylanmış projelerin toplam kapasitesi bile New York City’nin yıllık enerji ihtiyacını birkaç kez karşılayabilecek düzeyde.

Bazı eyaletler, bu tür yatırımları teşvik etmek için enerji santrali kurulumunu kolaylaştıran yasalar çıkardı. Fakat burada başka bir tartışma başlıyor. Raporlara göre şirketlerin önemli bir kısmı yenilenebilir ya da temiz enerji kaynakları yerine gaz santrallerine yöneliyor. Bu da emisyon ve çevre kaygılarını artırıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.