Trump’tan Meta, Google, Amazon ve OpenAI’ya talimat: Kendiniz üretin

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada teknoloji dünyasına doğrudan seslendi. Özellikle enerji tüketimi yüksek veri merkezlerini hedef alan Trump, büyük teknoloji şirketlerinin kendi elektrik ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması gerektiğini söyledi.
Trump’a göre mesele basit: Artan veri merkezi yatırımları elektrik talebini yukarı çekiyor, bu da faturaların kabarmasına yol açıyor. Ve açıkçası, bunun bedelini tüketici ödüyor.
Trump konuşmasında, ABD’nin mevcut elektrik altyapısının bu yoğun talebi karşılamakta zorlandığını vurguladı. “Eski bir şebekemiz var. Bu şebeke, ihtiyaç duyulan elektrik miktarını asla karşılayamaz” dedi.
Başkan, şirketlerin kendi santrallerini kurabileceğini belirterek, “Kendi elektriklerini üretecekler” ifadesini kullandı. Bu adımın, yeni tarife ödeyen tüketicileri koruma amacı taşıdığını da sözlerine ekledi.
Aslında teknoloji şirketlerinin kendi enerjisini üretme fikri yeni değil. Silikon Vadisi’nde bir süredir veri merkezlerini ana şebekeden bağımsız hale getirme yönünde çalışmalar yürütülüyor. Hedef, adeta “gölge elektrik şebekesi” oluşturmak.
Bu projelerden biri de GW Ranch Projesi. Teksas’ın 8.000 dönümlük rüzgarlı arazisine kurulan dev veri merkezleri, sahip oldukları büyük depolama alanlarıyla Chicago’nun toplam elektrik tüketiminden bile fazla enerji harcayacak kapasitede.
Benzer off-grid projeler; Teksas, New Mexico, Pensilvanya, Wyoming, Utah, Ohio ve Tennessee gibi birçok eyalette planlanıyor. Üstelik yalnızca onaylanmış projelerin toplam kapasitesi bile New York City’nin yıllık enerji ihtiyacını birkaç kez karşılayabilecek düzeyde.
Bazı eyaletler, bu tür yatırımları teşvik etmek için enerji santrali kurulumunu kolaylaştıran yasalar çıkardı. Fakat burada başka bir tartışma başlıyor. Raporlara göre şirketlerin önemli bir kısmı yenilenebilir ya da temiz enerji kaynakları yerine gaz santrallerine yöneliyor. Bu da emisyon ve çevre kaygılarını artırıyor.