Trump’tan Meta, Google, Amazon ve OpenAI’ya talimat: Kendiniz üretin

Benzer off-grid projeler; Teksas, New Mexico, Pensilvanya, Wyoming, Utah, Ohio ve Tennessee gibi birçok eyalette planlanıyor. Üstelik yalnızca onaylanmış projelerin toplam kapasitesi bile New York City’nin yıllık enerji ihtiyacını birkaç kez karşılayabilecek düzeyde.

Bazı eyaletler, bu tür yatırımları teşvik etmek için enerji santrali kurulumunu kolaylaştıran yasalar çıkardı. Fakat burada başka bir tartışma başlıyor. Raporlara göre şirketlerin önemli bir kısmı yenilenebilir ya da temiz enerji kaynakları yerine gaz santrallerine yöneliyor. Bu da emisyon ve çevre kaygılarını artırıyor.