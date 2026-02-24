Trump’tan Netflix’e açık tehdit: “Susan Rice’ı hemen kovun”

“IRKÇI VE PARTİZAN” SUÇLAMASI

Trump, paylaşımında Susan Rice’ı hedef alırken oldukça ağır ifadeler kullandı. Rice için “ırkçı” ve “partizan aparat” nitelendirmesinde bulunan Trump, “Ne bir yeteneği var ne bir mahareti. Elindeki güç gitti ve hiçbir zaman geri dönmeyecek. Ne kadar para alıyor ve ne için?” sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Bu açıklamalar, açıkçası sıradan bir siyasi polemiğin ötesine geçti. Çünkü Trump burada yalnızca bir ismi eleştirmekle kalmadı; Netflix’e doğrudan mesaj verdi. Yani şirketi köşeye sıkıştırmaya çalıştı.