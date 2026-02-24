Menü Kapat
Trump’tan Netflix’e açık tehdit: “Susan Rice’ı hemen kovun”

Şubat 24, 2026 11:08
1
Trump’tan Netflix’e açık tehdit: “Susan Rice’ı hemen kovun”

ABD siyasetinde tansiyon bir kez daha yükseldi. Donald Trump, bu kez hedefe Netflix'i koydu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şirketin yönetim kurulu üyesi Susan Rice'ın derhal görevden alınmasını istedi. Üslubu da oldukça netti: "Kovmazsanız sonuçlarına katlanırsınız."

2
Trump’tan Netflix’e açık tehdit: “Susan Rice’ı hemen kovun”

Trump'ın bu çıkışı, Netflix'in Warner Bros.'u satın almak için yürüttüğü 82 milyar dolarlık dev anlaşma sürecinin tam ortasında geldi. Hollywood'un en büyük stüdyolarından biri olan Warner Bros. için imzalanan bu anlaşma, şu sıralar hem hissedarların hem de ABD'deki denetleyici kurumların onayını bekliyor. Kulislerde konuşulanlara göre, sürecin sorunsuz ilerlemesi için Trump'ın desteği de kritik olabilir.

3
Trump’tan Netflix’e açık tehdit: “Susan Rice’ı hemen kovun”

"IRKÇI VE PARTİZAN" SUÇLAMASI

Trump, paylaşımında Susan Rice'ı hedef alırken oldukça ağır ifadeler kullandı. Rice için "ırkçı" ve "partizan aparat" nitelendirmesinde bulunan Trump, "Ne bir yeteneği var ne bir mahareti. Elindeki güç gitti ve hiçbir zaman geri dönmeyecek. Ne kadar para alıyor ve ne için?" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Bu açıklamalar, açıkçası sıradan bir siyasi polemiğin ötesine geçti. Çünkü Trump burada yalnızca bir ismi eleştirmekle kalmadı; Netflix'e doğrudan mesaj verdi. Yani şirketi köşeye sıkıştırmaya çalıştı.

4
Trump’tan Netflix’e açık tehdit: “Susan Rice’ı hemen kovun”

“IRKÇI VE PARTİZAN” SUÇLAMASI

Trump, paylaşımında Susan Rice’ı hedef alırken oldukça ağır ifadeler kullandı. Rice için “ırkçı” ve “partizan aparat” nitelendirmesinde bulunan Trump, “Ne bir yeteneği var ne bir mahareti. Elindeki güç gitti ve hiçbir zaman geri dönmeyecek. Ne kadar para alıyor ve ne için?” sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Bu açıklamalar, açıkçası sıradan bir siyasi polemiğin ötesine geçti. Çünkü Trump burada yalnızca bir ismi eleştirmekle kalmadı; Netflix’e doğrudan mesaj verdi. Yani şirketi köşeye sıkıştırmaya çalıştı.

5
Trump’tan Netflix’e açık tehdit: “Susan Rice’ı hemen kovun”

WARNER BROS. ANLAŞMASI GÖLGESİNDE ZOR TERCİH

Şirketin önünde iki zor seçenek var gibi görünüyor. Trump'ı karşısına almak mı, yoksa yönetim kurulu üyesini görevden alarak yeni bir tartışmanın kapısını aralamak mı? Doğrusu, hangi karar alınırsa alınsın yankısı büyük olacak.

6
Trump’tan Netflix’e açık tehdit: “Susan Rice’ı hemen kovun”

Şirketin önünde iki zor seçenek var gibi görünüyor. Trump’ı karşısına almak mı, yoksa yönetim kurulu üyesini görevden alarak yeni bir tartışmanın kapısını aralamak mı? Doğrusu, hangi karar alınırsa alınsın yankısı büyük olacak.

7
Trump’tan Netflix’e açık tehdit: “Susan Rice’ı hemen kovun”

RİCE’IN SÖZLERİ TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ

Susan Rice, Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Bu hafta katıldığı bir podcast yayınında, Trump’ın yanında yer alan şirketlerin ve medya kuruluşlarının Demokratlar yeniden iktidara gelirse hesap vereceğini söylemişti. İşte Trump’ın sert çıkışının da bu sözlerin ardından gelmesi dikkat çekti.

TGRT Haber
