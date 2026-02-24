Trump’tan Netflix’e açık tehdit: “Susan Rice’ı hemen kovun”

Kategoriler
ABD Başkanı Donald Trump, Netflix yönetimine sert çıktı. Yönetim kurulu üyesi Susan Rice’ın görevden alınmasını isteyen Trump, “Kovmazsanız sonuçlarına katlanırsınız” diyerek şirketi açıkça uyardı.
ABD siyasetinde tansiyon bir kez daha yükseldi. Donald Trump, bu kez hedefe Netflix’i koydu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şirketin yönetim kurulu üyesi Susan Rice’ın derhal görevden alınmasını istedi. Üslubu da oldukça netti: “Kovmazsanız sonuçlarına katlanırsınız.”
Trump’ın bu çıkışı, Netflix’in Warner Bros.’u satın almak için yürüttüğü 82 milyar dolarlık dev anlaşma sürecinin tam ortasında geldi. Hollywood’un en büyük stüdyolarından biri olan Warner Bros. için imzalanan bu anlaşma, şu sıralar hem hissedarların hem de ABD’deki denetleyici kurumların onayını bekliyor. Kulislerde konuşulanlara göre, sürecin sorunsuz ilerlemesi için Trump’ın desteği de kritik olabilir.
Trump, paylaşımında Susan Rice’ı hedef alırken oldukça ağır ifadeler kullandı. Rice için “ırkçı” ve “partizan aparat” nitelendirmesinde bulunan Trump, “Ne bir yeteneği var ne bir mahareti. Elindeki güç gitti ve hiçbir zaman geri dönmeyecek. Ne kadar para alıyor ve ne için?” sözleriyle tepkisini sürdürdü.
Bu açıklamalar, açıkçası sıradan bir siyasi polemiğin ötesine geçti. Çünkü Trump burada yalnızca bir ismi eleştirmekle kalmadı; Netflix’e doğrudan mesaj verdi. Yani şirketi köşeye sıkıştırmaya çalıştı.
Netflix için tablo oldukça karmaşık. Bir yandan, böylesi büyük bir satın alma sürecinde siyasi cepheleşmenin ortasında kalmak istemiyor. Öte yandan Trump’ın talebine boyun eğerse bu kez de zayıf bir görüntü verebilir ve kendi kamuoyunda ciddi eleştirilerle karşılaşabilir.
Şirketin önünde iki zor seçenek var gibi görünüyor. Trump’ı karşısına almak mı, yoksa yönetim kurulu üyesini görevden alarak yeni bir tartışmanın kapısını aralamak mı? Doğrusu, hangi karar alınırsa alınsın yankısı büyük olacak.
Susan Rice, Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Bu hafta katıldığı bir podcast yayınında, Trump’ın yanında yer alan şirketlerin ve medya kuruluşlarının Demokratlar yeniden iktidara gelirse hesap vereceğini söylemişti. İşte Trump’ın sert çıkışının da bu sözlerin ardından gelmesi dikkat çekti.