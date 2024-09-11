TS - BJK maçının hakemi Ali Şansalan'ın karnesi ve istatistikleri

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Eylül 2024 14:07 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:08

Süper Lig'de 15 Eylül günü oynanacak olan derbiye kısa süre kala hangi hakemin yöneteceği de TFF tarafından duyuruldu. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan oldu. 2019 yılından beri ligde hakemlik yapan ismin yönettiği maçlar ve istatistiklerini derledik.

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Şampiyonluk yarışının devam ettiği Trendyol Süper Lig'de 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan olurken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maç karneleri de gündeme geldi. BJK - TS MAÇININ HAKEMİ KİM? Ligde 15 Eylül günü oynanacak olan Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinin hakemi Ali Şansalan oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 5. haftanın hakemlerini duyurdu. Yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem Turgut Doman olacak. ALİ ŞANSALAN YÖNETTİĞİ MAÇLAR VE İSTATİSTİKLERİ 2023-24 sezonunda toplamda 23 mücadele yönetti ve toplamda 94 sarı kart çıktı. Maçlarda 1 kırmızı kart çıkarken 5 penaltı verildi. Yeni sezonda 2 karşılaşma yöneten Şansalan, Samsunspor - BJK ve Rizespor- Kasımpaşa mücadelelerinde toplamda 7 sarı kart çıkardı. GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇ KARNESİ 2023-2024 sezonunda siyah beyazlı ekibin 3 Süper Lig ve 2 ZTK karşılaşmasında yer aldı. Toplamda 10 sarı kart görürken rakipleri 13 kart aldı. 2024-25 sezonunda Beşiktaş - Samsunspor maçını yönetirken 3 sarı kart verildi. 2023-24 sezonunda Galatasaray'ın 5 mücadelesini yönetirken toplamda 16 sarı kart çıktı. KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 17 Mart 1988 senesinde Balıkesir'de doğan isim Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. 2009 senesinde öğrenciyken Çanakkale bölge hakemi olarak kariyerine başladı. 2017 senesinde Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor mücadelesinde ilk maçını yönetti. İlgili Haberler Ligin ilk haftasına oynanacak Beşiktaş Samsunspor maçının hakemi Ali Şansalan'ın karnesi