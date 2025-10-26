Menü Kapat
TGRT Haber
20°
TSE personel alımı başladı mı ne zaman? Başvuru tarihi ve şartları

TSE merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 91 personel alımı yapacak. Alım kararının duyurulmasının ardından ise başvuru tarihleri ve şartlar merak ediliyor.

TSE personel alımı başladı mı ne zaman? Başvuru tarihi ve şartları
Türk Standardları Enstitüsü gerçekleştiriyor. Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 57 , 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 koruma ve güvenlik personeli, 1 bahçıvan, 2 sürücü ve 1 hizmetli olmak üzere toplam 91 personel istihdam edilecek.

Başvuru yapan adaylar, mezun oldukları eğitim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve alınacak kadro sayısının 4 katı kadar aday, sözlü mülakata katılma hakkı kazanacak.

TSE personel alımı başladı mı ne zaman? Başvuru tarihi ve şartları

TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular 1 Kasım’da başlayıp 10 Kasım’da saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE’nin resmi internet sitesinin “Duyurular” kısmında yer alacak alım ilanının yayımlanmasının ardından, e-Devlet aracılığıyla TSE-Kariyer Kapısı Kamu ve Kariyer Kapısı “https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim” adresleri üzerinden yapabilecek.

Sözlü sınava katılma hakkı kazanan adayların isimleri 20 Kasım’da TSE’nin resmi sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.

