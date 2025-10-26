TSE personel alımı başladı mı ne zaman? Başvuru tarihi ve şartları

Türk Standardları Enstitüsü personel alımı gerçekleştiriyor. Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 57 mühendis, 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 koruma ve güvenlik personeli, 1 bahçıvan, 2 sürücü ve 1 hizmetli olmak üzere toplam 91 personel istihdam edilecek.

Başvuru yapan adaylar, mezun oldukları eğitim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve alınacak kadro sayısının 4 katı kadar aday, sözlü mülakata katılma hakkı kazanacak.

TSE PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Başvurular 1 Kasım’da başlayıp 10 Kasım’da saat 23.59’da sona erecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE’nin resmi internet sitesinin “Duyurular” kısmında yer alacak alım ilanının yayımlanmasının ardından, e-Devlet aracılığıyla TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı “https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim” adresleri üzerinden yapabilecek.

Sözlü sınava katılma hakkı kazanan adayların isimleri 20 Kasım’da TSE’nin resmi sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.