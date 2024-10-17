TSK doktor, dişçi, eczacı ve beden eğitimi öğretmeni temin edecek

17 Ekim 2024 15:04 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:07

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görevlendirilmek üzere doktor, dişçi ile beden eğitimi öğretmeni temini için başvuru ilanı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılacak olan personel alımı​ için en az yüksekokul mezunu şartı arandığını belirtti.

TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Türk Silahlı Kuvvetleri​ bünyesinde görevlendirilmek üzere doktor​, dişçi ve beden eğitimi temini için başvurular, 3 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek.

TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TSK personel alımı başvuruları, personel temin internet sitesi üzerinden alınacak.

TSK PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türk vatandaşı olmak,

Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak,

Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,

Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak,

Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,

Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı işyerinden müspet belge almak,

Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak.