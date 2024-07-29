TSK'nın harekat bölgesine saldırı hazırlığında olan Vesile Duran ve Dilan Öklü, MİT tarafından etkisiz hale getirildi

PKK/KCK’LI TERÖRİST VESİLE DURAN VE DİLAN ÖKLÜ YAKALANDI MI?

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ta yaptığı nokta operasyon ile TSK'nın harekat bölgesine saldırı yapma hazırlığında olan PKK/KCK’lı Ronahi Dilhvin kod Vesile DURAN ve Arin Tolhildan kod Dilan ÖKLÜ’yü etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

TSK’nın Hakurk’taki harekat bölgesine eylem talimatının iletildiği Vesile Duran ve Dilan Öklü, MİT tarafından yakın takibe alındı. Teröristlere karşı operasyon kararının alınmasıyla beraber Hakurk’ta buluşan iki isim operasyon sonucu etkisiz hale geldi.

PKK/KCK’LI TERÖRİST VESİLE DURAN KİMDİR?

2014 senesinde PKK/KCK katılan Duran, 2015 senesinde Irak'ın kuzeyine geçerek silahlı/ideolojik eğitim aldı. Hakurk'ta harekat bölgesinde olan isim bugün gerçekleşen operasyon ile yakalandı.

ARİN TOLHİLDAN KOD İSİMLİ DİLAN ÖKLÜ KİM?

Öklü, 2015 senesinde 15 yaşındayken örgüte katılırken Irak'ın kuzeyinde zorunlu silahlı/ideolojik eğitim aldı.

2019 senesinde PKK/KCK mensubu Tolhildan Zevki kod Vedat Öklü'nün kardeşidir.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı duyuru ile beraber Türk askerine saldırı hazırlığı yapan PKK/KCK’lı Ronahi Dilhvin kod Vesile DURAN ve Arin Tolhildan kod Dilan ÖKLÜ, Irak'ta etkisiz hale getirilirken bulundular mı araştırılmıştı.