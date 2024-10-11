Tsuchinshan kuyruklu yıldız Türkiye'den görülecek mi? Tarih belli oldu

11 Ekim 2024 13:21 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 13:33

C/2023 A3 kuyruklu yıldızı, Tsuchinshan Atlas gökyüzünde görülecek. 80 sene sonra ilk defa çıplak gözle görülebilecek olan kuyruklu yıldız Türkiye'den görülecek mi, ne zaman belli oldu. Eşsiz yıldızlara eşlik edecek olan kuyruklu yıldız bu haftadan itibaren karşınıza çıkabilir.

21 derece uzunluğunda olan kuyruğu ile göz dolduran C/2023 A3 kuyruklu yıldızı gökyüzünde görülecek. Bu özel anı görmek isteyenler ne zaman, nereden görülecek araştırmaya şimdiden başladı. Türkiye​ Uzay Ajansı'nın açıklamasına göre önümüzdeki 2 gün boyunca kuyruklu yıldıza Türkiye'den denk gelebiliriz.

KUYRUKLU YILDIZ TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ, NE ZAMAN?

Türkiye Uzay Ajansı'nın X platformu üzerinden yaptığı paylaşıma göre C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) kuyruklu yıldızı 11 Ekim itibarıyla Kuzey Yarımküre’den görülebilecek. 12 Ekim günü ise en yakın geçisini yaparak en yüksek parlaklığına ulaşacak. Eşsiz görüntüyü görmek isteyenler gözünü gökyüzünden ayırmasın!

27 Eylül Cuma ve 2 Ekim Çarşamba aralığında gün doğmadan önce görülen kuyruklu yıldızı kaçıranlar 11-12 Ekim tarihlerinde de bu fırsatı yakalayabilecek.

Kuzey Yarımküre'de etkileyici anlar yaşatacak olan kuyruklu yıldızı görmek için batı yönüne bakabilirsiniz.

TSUCHİNSHAN-ATLAS KUYRUKLU YILDIZ NE ZAMAN TÜRKİYE'DEN GEÇECEK?

9 Ocak 2023 Çin'de Mor Dağ Gözlemevi'nde keşfedilen kuyruklu yıldız, 22 Şubat 2023 tarihinde ATLAS Güney Afrika tarafından bağımsız olarak bulunan Oort bulutundan geliyor.

27 Eylül 2024 tarihinde günberi noktasını geçerek çıplak gözle görülebilir oldu.

KUYRUKLU YILDIZ NEREDE GÖRÜLECEK?

Tsuchinshan yıldızı, Kuzey Yarımküre’den 11 Ekim itibarıyla görülebilecek. Türkiye Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"11-12 Ekim’de, son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı olan C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) gökyüzünde şov yapacak!

Neden Bu Kadar Özel?

C/2023 A3, 2 Ekim’de 0,4 kadir parlaklığa ulaştı ve 2020 yazındaki ünlü C/2020 F3 (NEOWISE) kuyruklu yıldızını bile geride bıraktı. Üstelik daha zirve parlaklığına bile gelmedi!

11 Ekim’den itibaren, bu harika kuyruklu yıldız Kuzey Yarımküre’den çıplak gözle görülebilecek. Ne kadar parlak olacağını o gün deneyimleyeceğiz!"