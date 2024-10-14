TTRAK temettü kararı aldı! Nakit kar payı hak kullanım ve ödeme tarihi belli oldu

14 Ekim 2024 10:39 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:40

Türk Traktör temettü dağıtma kararı aldığını duyurdu. Yatırımcıyı sevindiren haber sonrası TTRAK 2024 temettü ne zaman merak edildi. Yapılan teklife göre pay başına net temettü tutarı 24,28 TL oldu.

KAP'ta yer alan bildiriye göre TTRAK ortaklarına nakit olarak 2,7 milyar TL tutarında temettü​ ödemesi teklif edilmesi kararı verildi.

Yatırımcıları mutlu eden temettü haberiyle beraber TTRAK 2024 temettü ödeme ve dağıtım tarihi gündeme geldi.

TTRAK 2024 TEMETTÜ NE ZAMAN, NE KADAR?

Türk Traktör, nisan ayında pay başına brüt 62,9578969 TL, net 56,6621072 TL kar payı dağıtım gerçekleştirmişti. Yapılan açıklamaya göre kar payı ödeme tarihi 8 Kasım oldu.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan bilgiler şöyle:

"Yönetim Kurulu'nun 14 Ekim 2024 tarihli kararına istinaden; Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'na uygun olarak, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak ortaklara 2.700.000.000,00 TL tutarında nakden temettü dağıtılması ve kâr payı ödeme tarihinin 8 Kasım 2024 olarak belirlenmesi hususlarının Kasım ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun önerisine uygun olarak SPK Kâr Payı Rehberi ve ilgili düzenlemeler doğrultusunda hazırlanan kâr dağıtım tablosu ekte pdf olarak yer almaktadır."

Genel Kurul’u 6 Kasım'da toplantıya çağıran şirketin onay alması halinde TTRAK hissesi bulunan yatırımcıya 8 Kasım'da dağıtım yapacak ve 12 Kasım günü hesaplara yatırılacak.

TEMETTÜ VEREN VE DAĞITAN ŞİRKETLER 2024

14-18 Ekim haftasında şirketler, Genel Kurul tarafından onaylanan temettü dağıtma ya da dağıtmama kararlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GOKNR)

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM)

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BASGZ) - KAR PAYI AVANSI şirketlerinin bu hafta temettü dağıtması bekleniyor.

E bebek nakit kâr payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi ise 17 Ekim olarak belirlenirken GOKNR şirketi için de aynı tarihler belirlendi.

OBAMS, SANFM şirketlerinde de tarih aynı olurken BASGZ nakit kâr payı avansı hak kullanım tarihi 16 Ekim ve ödeme tarihi 18 Ekim olarak açıklandı.