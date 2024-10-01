TÜBİTAK 14 personel alımı yapacak

01 Ekim 2024 11:07 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:09

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 koruma memuru ile 2 forklift operatörü istihdam edilecek.

Ankara​'da TÜBİTAK​ Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) görevlendirilmek üzere alım yapılacak 14 personel için başvurular 7 Ekim Pazartesi gününe kadar devam edecek.

TÜBİTAK HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI​ YAPACAK?

TÜBİTAK 12 koruma memuru ve 2 forklift operatörü olmak üzere toplamda 14 personel istihdam edecek.

TÜBİTAK PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 koruma memuru ile 2 forklift operatörü istihdamı için başvurular 7 Ekim’de sona erecek.

TÜBİTAK PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu iş başvuruları, TÜBİTAK resmi internet sitesinden alınacak.

TÜBİTAK PERSONEL İSTİHDAMI HANGİ BİRİME YAPILACAK?

TÜBİTAK personel istihdamı, Ankara'da TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) birimi için yapılacak.