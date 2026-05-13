Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TÜBİTAK 2209-A ne zaman açıklanacak? TÜBİTAK 2209-A sonuçları ve başvuru son durumu!

TÜBİTAK 2209 A sonuçları, heyecanla bekleniyordu. TÜBİTAK 2209 A ne zaman açıklanacak 2026 yılı başvuru süreci takvimi ile takip ediliyor. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2025 yılı çağrısı için bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. Şartlı kabul alan başvurular belirlenirken, destek almaya hak kazanacak öğrenciler için akademik danışman onayı ve gerekli görülmesi halinde etik kurul belge süreci başladı. Başvuru sahipleri sonuç durumlarını BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. TÜBİTAK 2209-A sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TÜBİTAK 2209-A sonuçları ile ilgili son durum…

Ön lisans ve lisans öğrencilerine araştırma ve proje yönetimi deneyimi kazandırmak amacıyla yürütülen TÜBİTAK 2209-A programında süreç devam ediyor. Binlerce öğrencinin beklediği program kapsamında şartlı kabul alan başvurular için yeni aşamaya geçildi.

TÜBİTAK 2209-A NEDİR, DESTEK MİKTARI NE KADAR?

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, ön lisans ve lisans öğrencilerine araştırma yapma ve proje yönetimi süreçlerine katılma imkanı sunuyor. Program kapsamında öğrencilerin akademik çalışmalar içerisinde yer alması ve proje hazırlama süreçlerinde deneyim kazanması hedefleniyor.

Program çerçevesinde verilen destek tutarı en fazla 9 bin TL olarak uygulanıyor. Araştırma projeleri en çok 12 ay süreyle desteklenirken, destek almaya hak kazanan öğrencilerin projelerini, destek kararının TÜBİTAK internet sayfasında ilan edilmesini takip eden en fazla bir yıl içerisinde tamamlaması gerekiyor.

TÜBİTAK 2209 A SONUÇLARI

TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı çağrısı kapsamında gerçekleştirilen başvuruların bilimsel değerlendirme sürecinin tamamlandığı bildirildi. Değerlendirmelerin ardından şartlı kabul alan başvurular belirlenirken, desteklenmeye hak kazanma durumunun kesinleşmesi için bazı işlemlerin tamamlanması gerektiği aktarıldı.

Akademik danışmanların, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden Üretken Yapay Zeka araçlarının kullanımıyla ilgili Kaynakça Taahhütnamesi maddelerine 13 Mayıs 2026 ile 4 Haziran 2026 tarihleri arasında onay vermesi gerekiyor. Ayrıca ilgili proje için talep edilmesi halinde etik kurul onay belgesi veya etik kurul muafiyet belgesinin, proje yürütücüsü öğrenciler tarafından 8 Haziran 2026 ile 8 Ağustos 2026 tarihleri arasında sisteme yüklenmesi isteniyor.

TÜBİTAK 2209 A NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı sonuçlarıyla ilgili süreç devam ediyor. Başvuruların bilimsel değerlendirme aşaması tamamlanırken, şartlı kabul alan projeler için akademik danışman onayı ve gerekli durumlarda etik kurul belge yükleme işlemleri sürüyor.

Başvuru durum bilgileri, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden kullanıcı girişi yapılarak “Başvuru Durumu” alanından görüntülenebiliyor. Sonuçların açıklanmasına ilişkin yeni bir resmi duyuru yapılması halinde bilgiler sistem üzerinden paylaşılacak.

