TÜBİTAK 29 personel alımı yapacak

05 Eylül 2024 08:14 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 08:18

TÜBİTAK Gebze biriminde görev yapmak üzere teknik ve destek personeli ile AR-GE destek teknisyeninden oluşan 29 personel alımı yapılacak.

TÜBİTAK 29 personel alıyor! İş başvurularının en son tarihi belli oldu

TÜBİTAK 29 personel alıyor! İş başvurularının en son tarihi belli oldu

TÜBİTAK tarafından yayınlanan ilana göre; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde 24 Eylül Salı gününe kadar personel alımı yapılacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze biriminde çalışmak üzere yapılan 29 personel istihdamı 24 Eylül Salı gününe kadar yapılacak.

Başvurular, TÜBİTAK iş başvuru sisteminden alınacak.

TÜBİTAK HANGİ POZİSYONLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

TÜBİTAK Gebze biriminde çalışmak üzere personel istihdam edilecek pozisyonlar şu şekildedir;

Uzman Pozisyonları:

İnşaat Mühendisliği

Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği

Mimarlık

Uzman Yardımcısı Pozisyonları:

İnşaat, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Makine Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olan adaylar

AR-GE Destek Teknisyenleri:

İnşaat, Elektrik-Elektronik ve Mekatronik gibi teknik bölümlerden mezun olan teknisyenler

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

İlgili pozisyonlar için mesleki tecrübe ve yabancı dil şartı olan TÜBİTAK personel alımı için şartlar, kurumun resmi internet sitesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.