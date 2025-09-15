TÜBİTAK 318 üniversite öğrencisi personel alımı hangi bölümlerden başvurular başladı mı?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Ankara ve Kocaeli'de kısmi süreli olmak üzere 318 proje personeli istihdam edecek.

Bu kapsamda TÜBİTAK 318 personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜBİTAK personel alımı şartları ve tarihi ilgilenen öğrenciler tarafından merak ediliyor.

TÜBİTAK BAŞVURU HANGİ BÖLÜMLER?

Buna göre, kurum bünyesine, yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren şu bölümlerden alım yapılacak:

Bilgisayar, bilişim, bilgisayar ve yazılım, elektrik-elektronik, haberleşme, kontrol ve otomasyon, yapay zeka, veri, adli bilişim, endüstri ve sistem mühendisliği, metalürji ve malzeme, kimya, matematik mühendisliği bölümlerinde 3 veya 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden 318 proje personeli alımı yapılacak.

Alınacak personel;

TÜBİTAK'ın Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM),

Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE),

Marmara Araştırma Merkezi (MAM),

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE),

Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME),

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE),

Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY),

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) birimlerinde görev yapacak.

TUBİTAK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, TÜBİTAK’ın resmi internet adresi kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 6 Ekim'e kadar gerçekleştirilebilecek.

Başvurular için gerekli şartlara ve diğer detaylara yine www.tubitak.gov.tr ve TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden ulaşılabilecek.