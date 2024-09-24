TÜBİTAK 393 kısmi süreli personel alımı yapacak

24 Eylül 2024 08:45 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 08:47

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK bünyesinde çalışmak üzere 393 kısmi süreli personel alımı yapılacak.

TÜBİTAK’ın Ankara ve Kocaeli birimlerinde görevlendirilmek üzere 393 kısmi süreli personel alımları için son başvuru tarihi 14 Ekim Pazartesi olarak belirlendi.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ankara ve Gebze biriminde çalışmak üzere yapılan 393 personel istihdamı için başvurular 14 Ekim Pazartesi gününe kadar yapılacak.

TÜBİTAK HANGİ BİRİMLERDE PERSONEL ALACAK?

Resmi Gazete’de yayımlanan TÜBİTAK ilanına göre; istihdam edilen personeller Ankara ve Kocaeli'nde TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY), TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görevlendirilecek.

TÜBİTAK İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TÜBİTAK kısmi süreli personel istihdamı için başvurular kurumun resmi internet sayfası üzerinden alınacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

TÜBİTAK personel alımı için şartlar, gerekli koşullar, süreçler ve diğer detaylar kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak.