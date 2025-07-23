TÜBİTAK Fen Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Resmi açıklama geldi

ATA AÖF tarafından organize edilen TUBİTAK Fen Lisesi sınavı 19 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar gündeme geldi. Adaylar tarafından TÜBİTAK Fen Lisesi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

TUBİTAK FEN LİSESİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TUBİTAK tarafından açıklanan bilgilere göre fen lisesi sınav sonuçları 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü açıklanacaktı. TUBİTAK'ın resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre sonuçlar açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarına TUBİTAK'ın resmi internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle erişim sağlayabiliyorlar.

TUBİTAK FEN LİSESİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN?

TUBİTAK Fen Lisesi'nde yerleştirmeler belirlenen kontenjan dahilinde ve puan üstünlüğü doğrultusunda gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinde TUBİTAK'ın internet sitesinden yayımlanacak.