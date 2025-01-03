TÜİK enflasyon verilerinin saat kaçta açıklanacağı belli oldu! Aralık ayı beklentileri ve tahminler

03 Ocak 2025 08:52 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 09:05

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan aralık enflasyon verileri bugün belli oluyor. 3 Ocak Cuma günü açıklanacak olan enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli zammıyla ilgili gelişmeler de yaşanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün 10.00'da açıklanacak olan enflasyon​ oranı, memur ve emekli​ zammında da büyük rol oynayacak. Milyonlarca emeklinin gündeminde TÜİK​ aralık enflasyon oranının yüzde kaç olacağı yer aldı.

TÜİK ARALIK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Yeni yılın ilk ayının başlamasıyla beraber aralık ayının enflasyon rakamları da bekleniyor. Memur, emekli zammı ve kira artış oranının belli olacağı enflasyon rakamı henüz açıklanmadı. Verileri 3 Ocak günü 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon rakamının belli olmasının ardından 2024 senesinin son enflasyon oranı belli olacak.

ARALIK ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU MU?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak olan veri henüz belli olmadı. Bugün 10.00 itibarıyla açıklanacak olan veri sonrasında emekli ve memur zammında da gelişmeler olacak.

Milyonlarca kiracı ise rakamın duyurulması sonrası belli olacak olan kira artış oranını bekliyor.

ARALIK ENFLASYON BEKLENTİSİ VE TAHMİNLERİ

Aralık enflasyon beklenti anketine 19 ekonomist katılırken beklentilerin ortalaması yüzde %1,61 oldu. Yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında olan beklentiler ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği tahmin ediliyor.

Ekonomistlerin beklenti ortalaması yüzde 1,61 olurken bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21 oranına inmesi bekleniyor.

2025 sonu enflasyon beklentisi ise aralık ayıyla beraber yüzde 27,32 oldu.