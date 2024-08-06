TÜİK enflasyonunun ardından kira artışı ve zam oranı netlik kazandı

06 Ağustos 2024 10:12 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:16

TÜİK açıkladı! Ar-Ge harcaması 2023 yılında 98 milyar TL oldu

TÜİK açıkladı! Ar-Ge harcaması 2023 yılında 98 milyar TL oldu

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Temmuz ayında yüzde 3,23 olarak belirlenen enflasyonun yıllık bazda yüzde 61,78 olarak gerilemesiyle kira artışında üst sınır netleşti.

2024 TEMMUZ ENFLASYONUYLA KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?

Yıllık enflasyon oranının yüzde 61,78 olarak belirlenmesiyle on iki aylık ortalama enflasyona göre belirlenen kira artış zammında üst sınır yüzde 65,93 oldu.

Buna göre kontrat süresi dolan ev ve işyeri sahipleri kiracılarına yüzde 65,93 oranında zam yapacak.

Örneğin; 10 bin TL kira ödeyen bir kiracı belirlenen yüzde 65,93 zamla en fazla 16 bin 593 lira kira bedeli ödeyecek.

TÜİK TEMMUZ ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyonuna göre temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış belirlendi.

Enflasyon yıllık bazda yüzde 61,78 olarak geriledi.

EN ÇOK HARCAMA YAPILAN GRUP NEDİR?

TÜFE harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları, bir önceki yılın aynı ayında yapılan harcamalarla kıyaslandığında en az para harcanan grup giyim ve ayakkabı olurken en fazla harcama yapılan grup eğitim oldu.

TÜİK AYLIK ENFLASYON NEDEN YÜKSELDİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayının enflasyonunda geçici etkiler (zam ve vergi güncellemeleri) kaynaklı artış olmasının beklendiğini açıklamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların Temmuz ayının enflasyonuna 1,5 puan oranında katkı yapacağını belirtti.