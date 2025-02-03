TÜİK ocak ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi 2025

03 Şubat 2025 08:51 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:13

2025 ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat günü belli olacak. Türkiye'nin gündeminde yer alan enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Ekonomistlerin ocak enflasyon beklenti ve tahminleri ise vatandaşın gündemindeç

Son dakika 2025 Ocak ayı TÜİK verileri sonrasında ocak ayı enflasyon oranı netleşecek. Bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan TÜİK, bugün verileri duyuracak.

Yapılan anketler sonucunda ekonomistlerin beklentileri de öğreniliyor.

OCAK AYI ENFLASYON ORANI TÜİK SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Şubat Pazartesi günü 10.00'da ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

OCAK TÜİK ENFLASYON EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ 2025

Ekonomistlerin beklentisi en düşük yüzde 3,75, en yüksek yüzde 5 aralığında oldu. Toplamda 20 ekonomist ankete katılırken enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e inmesi bekleniyor. Buna göre 2025 ocak ayı enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla %27,58 oldu.