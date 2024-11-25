TÜİK sözleşmeli personel başvuruları nasıl yapılır? 10 sözleşmeli personel ile 14 uzman yardımcısı istihdam edilecek

25 Kasım 2024 10:36 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:38

TÜİK, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 sözleşmeli personel ile 14 uzman yardımcısı istihdam edecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanın ardından TÜİK işçi alımına dair araştırmalar hız kazandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum, 7 temizlik görevlisi, 2 aşçı​, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel​ istihdam​ edecek.

TÜİK​ SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TÜİK işçi alımı için adaylar başvurularını, bugünden itibaren 9 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden "TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet sitesinden yapacak.

TÜİK UZMAN YARDIMCISI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TÜİK 14 uzman yardımcısı istihdam edecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini, bugünden itibaren 4 Aralık saat 18.00'e kadar e-Devlet üzerinden TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden tamamlayacak.

Her bölüm için kontenjan sayısının 4 katı kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanacak. Adaylar, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanına göre sıralama yapılarak belirlenecek.

Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi, TÜİK internet sitesinden ilan edilecek.