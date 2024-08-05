TÜİK TCMB temmuz 2024 enflasyon oranı bugün belli oldu

05 Ağustos 2024 10:02 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:24

5 Ağustos günü Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayının enflasyon oranını duyurdu.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği verinin açıklanmasının ardından TCMB yıllık enflasyon rakamları gündeme geldi.

TCMB TÜİK TEMMUZ ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı 5 Ağustos günü 10.00'da açıklanırken TÜFE verileriyle birlikte kira artış oranları da netleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında ise yüzde 61,78 olarak gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU MU?

Kira kontratını ağustos ayında yenileyecek olanlar %25 sınırının kalkmasının ardından temmuz ayı rakamını baz alırken zam oranı belli oldu.

TÜFE, temmuz ayında 12 aylık ortalamalara göre %65,93 olarak açıklanırken kontrat süresi bu ay dolan ev sahipleri, kiraları için %65,93 oranında zam uygulanabilecek.

ENAG HAZİRAN ENFLASYON RAKAMI 2024

Geçtiğimiz ay açıklanan verilere göre aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 artış yaşanmıştı. 6 aylık farkın da belli olduğu oranlarda aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış oldu.

Geçen yılın aralık ayına göre %24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla %71,6 olurken Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre %19,49 oldu.