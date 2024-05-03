TÜİK verilerine göre enflasyon 3,18 artarak 69,80 oldu

03 May 2024 10:19 - Güncelleme : 03 May 2024 10:19

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2024 Nisan ayı enflasyon oranlarını açıkladı.

Vatandaşlar tarafından enflasyonun artıp artmadığı ve son 6 aylık oranlar merak ediliyor.

TÜİK verilerine göre 2024 yılı Nisan ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 3,18 artarak yıllık yüzde 69,80'e yükseldi.

Açıklanan verilere göre yılın aynı ayına göre en az artış gösteren grup yüzde 51,20 ile giyim olurken en yüksek ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.

TÜİK tarafından açıklanan son 6 ayın aylık ve yıllık enflasyon değişim oranları şöyle:

2024-04 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 69,80 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 3,18

2024-03 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 68,50 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 3,16

2024-02 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 67,07 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 4,53

2024-01 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 64,86 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 6,70

2023-12 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 64,77 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 2,93

2023-11 - TÜFE (Yıllık % Değişim) yüzde 61,98 - TÜFE (Aylık % Değişim) yüzde 3,28